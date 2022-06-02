TALEP SURESi UZATILDI

KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, Covid-19 salgınından etkilenen mikro ve küçük işletmelerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmeleri ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmeleri için uygulanmakta olan ‘KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’nın başvuruları 31 Aralık 2021 – 31 Mart 2022 tarihleri arasında yer aldığını bu tarihin şimdi uzatıldığını hatırlattı. Program başvurusu onaylı olan MKİ’lere, şartlara uygun yeni personeli 12 ay boyunca istihdam etme taahhüdü karşılığında, yeni istihdam edilecek her bir personel için 100 bin lira faizsiz ve teminatsız geri ödemeli destek verileceğini söyleyen Işık, ‘’Program başvurusu geçici onaylı işletmelerin, şartlara uygun personeli istihdam etmeleri ve personel bilgilerinin SGK kayıtlarına yansımasının ardından başvuru sistemi üzerinden online olarak Ödeme Talep Formunu doldurmaları gerekmektedir. İstihdam ettikleri yeni personeller ait Ödeme Talep Formu onay işlemini süresi içinde tamamlayamayan işletmeler için Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Ödeme Talebi Son Tarihi 13 Haziran 2022’ye kadar uzatıldı. MKİ Destek Ödeme Talep Formu, www.kosgeb.gov.tr adresinde ‘E-Hizmetler’ menüsüne işletme yetkilisinin kullanıcı adı ve e-devlet şifresi ile giriş yapılarak ‘Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’ seçildikten sonra online olarak doldurulacaktır. Destek ödemesi, işletmelerin KOSGEB’den ödeme talebinde bulunmasını takiben SGK kayıtlarında yeni personelin işe alındığının tespit edilmesinden sonra işletmelerin banka hesaplarına yapılacaktır. Daha sonra KOSGEB tarafından işletmenin taahhütlere uygunluğu izlenecek. İşletme eğer 6 ay içinde yükümlülüğünü yerine getirmişse ikinci 6 aylık destek ödemesi de yapılacaktır. Desteğin ödeme aşamasında işletmelerin yasal sınırların üzerinde vadesi geçmiş Vergi ve SGK borcunun olmaması veya geçmişe dönük borçlarını yapılandırmış olmaları gerekmektedir. Yozgat il genelinde MKİ Hızlı Destek Programına Başvuru yapan ve Müdürlüğümüzden geçici onay mesajı alan işletmeler, kriterlere uygun ve 30 Nisan’a kadar resmi olarak istihdam ettikleri her bir yeni personel için MKİ Hızlı Destek Programı Destek Ödeme taleplerini en geç 13 Haziran 2022 günü saat:23:59’a kadar www.kosgeb.gov.tr. adresinden online olarak yapabileceklerdir. MKİ Hızlı Destek Programı Destek Ödeme Talepleri hakkında ayrıntılı bilgiler KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alınabilecektir’’ dedi. Haber merkezi