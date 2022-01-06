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Talep edilen eğitim

Gençlerin yoğun talebi üzerine Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarından "İş Hayatında Etkili Yazışma Teknikleri Eğitimi" yeniden düzenleniyor.

06 Ocak 2022 Perşembe 00:27
Talep edilen eğitim

9 Ocak tarihinden yeniden düzenlenecek olan eğitim hakkında bilgi veren SORGED yönetim kurulu başkanı Halil Uğuz, “ İş hayatındaki yazışmalarda kullanılan üslup, işlerin sağlıklı ilerleyebilmesi için önemlidir. Kurum içi ve kurum dışı kimliğinizin doğru yansıtılması için İş Hayatında Yazışma Teknikleri eğitimi her çalışan için önemlidir. İş arama süresince ve iş hayatında başarılı olabilmek için doğru iletişim kurmamız gerekir. İş hayatında birçok yazışma çeşidini kullanıyoruz. Kimimiz çoğunu kimimiz azını biliyoruz. Peki hepsini doğru mu biliyoruz? Bu eğitimle beraber iş hayatında hangi pozisyonda olursanız olun sizin için gereken, resmi yazıları, iş yazılarını ve özel yazıları öğrenebileceksiniz. Yazışma teknikleri hakkında bilinen yanlışları ve hataları öğretmek ve bilgi eksikliğini giderme amacını taşımaktadır. Bu eğitim katılımcılara; e-posta ve resmi yazışmalarda yazılı iletişim kurallarında dikkat etmesi gereken noktaları öğreterek iş arama sürecinde başarılı bir görüşme gerçekleştirmeyi öğretecektir. Eğitimde, gençler iş hayatının önemli bir parçası olan kurumsal e-posta ve resmi yazışmalarda etkili ve verimli sonuçlar almayı sağlayacak püf noktaları öğrenecek. Eğitim sonunda, kolay ve pratik yazışma yöntemlerini öğrenecek ve iş yazışmalarındaki profesyonel kalıplara hâkim olacak. Eğitim, Safa Sorgun Termal Otelin eğitim salonunda 09 Ocak 2022 tarihinde saat 10.00'da başlayıp, 17.30'de sona erecek.30 katılımcı ile sınırlı olan eğitime 17 ile 30 yaş arası gençler başvuru yapabilir.  Öğle yemeği, çay, kahve ve ikramlar ücretsiz karşılanacak eğitimizde Yozgat merkez ve ilçelerinden katılacak gençlerin yolculuk ücretleri ödenecektir. Ayrıca eğitim ücretsiz olup katılımcılara katılım belgesi verilecek. Eğitimimiz covid-19 tedbirlerine uygun bir şekilde yapılacaktır. Eğitim süresince katılımcılara dezenfektan tedariki sağlanacak. Eğitim süresince maske takılacak ve sosyal mesafe kurallarına uyulacak. Eğitim salonları sürekli havalandırılacak ve dezenfekte edilecek. Tüm katılımcıların ateşleri ölçülecek, HES kodları kontrol edilecek, HES kodu olmayan eğitime alınmayacak ve risk taşıyan katılımcıların eğitime katılmasına izin verilmeyecek” dedi. •Rabia Şahin•

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Talep Edilen Eğitim
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