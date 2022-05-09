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Talasemi günü

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, ‘8 Mayıs Dünya Talasemi Günü’ dolayısıyla vatandaşları bilgilendirdi.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 00:27
Talasemi günü

Talasemi ve orak hücre anemisi başta olmak üzere kalıtsal kan hastalıkları ülkemizde ve dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunun altını çizen Kozan, her yıl 600 bine yakın evliliğin gerçekleştiği ülkemizde evliliklere sağlıklı başlangıç için evlenecek çiftlerin aile hekimlerine başvurması ve mutlaka evlilik öncesi taramalarını yaptırmaları gerektiğini belirtti. Ülkemizde akraba evliliklerinin fazla olmasından dolayı, genetik geçişli bir hastalık olan Talasemi’nin görülme sıklığının arttığını ifade eden Kozan, her yıl yüzlerce hastalıklı çocuk dünyaya gelmekte, aileler ve toplum maddi manevi zarara uğramaktadır. Talasemi taşıyıcılarının büyük çoğunluğu bu hastalığı taşıdıklarını bilmezler. Ancak Talasemi hastası bir çocuk sahibi olduklarında ya da özel kan testi yaptırdıklarında öğrenirler. Talasemi ve diğer kalıtsal kan hastalıklarının önemini vurgulamak ve toplumda farkındalık oluşturmak adına, 1993 yılından bu yana tüm dünyada 8 Mayıs “Dünya Talasemi Günü” olarak anılmaktadır. Söz konusu gün ve içinde bulunduğu tüm hafta boyunca çeşitli eğitim, seminer ve etkinliklerle konuya vurgu yapılmaktadır. İllerde personel ve halk eğitimine yönelik çeşitli toplantı, seminer, panel v.b. etkinlikler düzenlenmesi, kitle iletişim araçlarında eğitici konuşma ve programlar yapılarak talasemi ve diğer hemoglobinopatilerin hafta boyunca vurgulanması, halk sağlığı açısından yararlı olmaktadır. Program çerçevesinde, hemoglobinopatililerin sorunlarının çözümüne yönelik pek çok kuruluşla sosyal amaçlı çalışmalar da yapılmaktadır” dedi. 

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