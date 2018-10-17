Taksicilere uyarı

Vali Kemal Yurtnaç halktan gelen şikayetler doğrultusunda taksicilere yönelik bir genelge yayınlayarak esnafa uyarı ve ikazda bulundu.

Vali Yurtnaç tarafından yayınlanan genelgede, ilimizdeki bazı taksicilerin kısa veya uzun mesafede yolcu almadığı, olumsuz hava koşullarında yolcu almadığı, para üstü konusunda sorun çıkardığı, yabancı turist ve farkı ilden gelenlere adres bilmedikleri için uzun güzergah kullandıkları, yüksek sesle müzik dinledikleri konularında halktan şikayet geldiği belirtildi.

Vali Yurtnaç, bu duruma izin verilemeyeceğinin altını çizerek, anayasadan alınan yetki ve sorumluluklar kapsamında söz konusu davranışları sergileyen esnafa yaptırım uygulanacağını ifade etti. Vatandaşın şikayet ettiği konularda sergilenen olumsuz tutum ve davranışlara son verilmesi gerektiğini aktaran Vali Yurtnaç, aksi durumda kolluk kuvvetleri, trafik zabıtası ve diğer yetkili organların adli ve idari işlemler yapacağını, gerekli idari para cezası uygulanacağını duyurdu.