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Taksiciler Ankara’da buluştu

YOZGATLI Taksici Mustafa Ünal tarafından kurulan Facebook Taksici Grubu her sene düzenli olarak yaptıkları grup etkinliğini bu sene Ankara’da gerçekleştirdi.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 00:10
Taksiciler Ankara’da buluştu

Yozgatlı taksici Mustafa Ünal tarafından kurulan ve Türkiye’nin dört bir yanından taksicinin üyesi olduğu Facebook Taksici Grubu korona virüs nedeniyle bu seneki etkinliklerini Ankara’da düzenledi. Taksici Mustafa Ünal, kendisi tarafından kurulan Facebook Taksici Grubunun binlerce taksici üyesinin bulunduğunu söyledi. Bu taksiciler ile her senen etkinlikler düzenleyerek bir araya geldiklerini dile getiren Ünal, ‘’Bu sene korona virüs nedeniyle etkinliğimizi Ankara’da düzenledik. Ben bütün yaptığımız etkinlikler de Yozgat’ı tanıtmaya, Yozgat hakkında arkadaşlarımıza bilgi vermeye gayret gösteriyorum. Önümüzdeki yıllarda Allah izin verirse Türkiye’nin dört bir yanında bulunan taksici esnafını Yozgat’a davet etmeyi ve grup etkinliğimizi memleketimizde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yozgat’ı tarihi güzelliklerini, doğa güzelliklerini Tüm Türkiye’ye tanıtmayı amaçlıyorum’’ dedi. 

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