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Takipçisi olacağım!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Şifa Hastanesi yerinin yeşil alan olduğunu belirterek, burada yapılacak çalışmaların takipçisi olacağını söyledi.

14 Temmuz 2020 Salı 00:36
Takipçisi olacağım!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat'ta özel mülk olan ve Halk Bankası'nın mülkiyetine geçen Şifa Hastanesi binasının elektronik ihale ile satışının yapıldığını belirterek, ‘’Bu alanı Yozgat Belediyesi AKP Meclis Üyesi bir iş insanı satın aldı. Buraya kadar bir sorun yok gibi görünüyor! Ancak ihaleye giren Yozgat Belediyesi'nin burayı alacak bedeli veremeyip ihaleyi alamaması ve burayı kamuya ait bir alan haline getirememesi kamuoyunca düşündürücü bulunmaktadır’’ dedi.
Milletvekili Keven, merak edilen konunun, bitişiğinde Valilik binası bulunan Şifa Hastanesi binasının bugüne kadar, ‘otopark ve sosyal tesis gibi kamuya açık bir tesis yapılacağı' yönündeki duyuru ve haberlerinin boşa düşmesi olduğunun altını çizdi.
Keven, ‘’Buna kim sebep olmuştur? Belediye'nin burayı alabilecek teklifi vermemesinin sebebi nedir? Bir müteşebbis milyonlarca liraya bu alanı satın alıyor ancak burasının yeşil alan statüsüne getirildiği belirtilmektedir. Ülkemizde binlerce örneği yaşanan imar rantı oluşturma yolsuzluğunun yeni bir örneği mi yaşanacaktır? Yozgat'ta tıpkı birçok kamu arazisine yapıldığı gibi buraya da çok katlı konut imarı verilerek bu parselde büyük bir rant mı hazırlanmaktadır? Burada gidilecek her türlü imar değişikliğinin takipçisi olacağımın ve işlenecek bir kent suçunu yargıya taşıyacağımın bilinmesini isterim’’ diye konuştu. 

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Takipçisi Olacağım!
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