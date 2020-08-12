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Yozgat
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TAKiP EDiLiYORSUNUZ!

Yozgat’ta sokaklarda maskesiz vatandaşların tespitinde mobeseler de devreye sokuldu. Kent Güvenliği sisteminden tüm cadde ve sokaklar denetlenerek, maskesiz gezen, sosyal mesafe kurallarına uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 00:52
TAKiP EDiLiYORSUNUZ!

YOZGAT’ta maske kullanımının arttırılması amacıyla Türkiye’de ilk defa Mobeseler aracılığı ile maske kullanmayan vatandaşlar tespit edilmeye başlandı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenliği Sistemine bağlı kameralar ile cadde ve sokaklarda vatandaşları gözetlenerek, maske kullanmayanlar tespit edilecek. Kurallara uymayanlar hakkında gerekli uyarılar ve cezai işlemler yapılacak. İl genelinde yapılan uygulamada maske kullanmayan günlük ortalama 15 kişinin tespit edildiği, görüntüleri ile birlikte önce uyarıldığı, uyarılara rağmen maske takmamakta ısrar etmesi durumunda ise gerekli cezai işlemlerin yapıldığı kaydedildi. Evde karantina altında olup ta dışarı çıkarak, insanların sağlığını hiçe sayan vatandaşlar da Mobese kameraları ile tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi. Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat’ta çeşitli yollar ile denetimlerin devam ettiğini söyledi. 

KAMERALAR DEVREDE

Yüz yüze denetim dışında İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Sistemi kameraları ile de denetimler yaptıklarını vurgulayan Polat, ‘’Şuanda ilimiz genelindeki kameralar ile maske takmayan, sosyal mesafeye uymayan vatandaşlarımızı çekiyorlar o görüntüler ile önce uyarı sonra cezai işlemleri yapıyorlar. Yozgat olarak denetimlerimiz aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımız artık bilinçlenmeye başladı. Şuanda caddelerimizde, sokaklarımızda vatandaşlarımız maskesiz dolaşıyorlar ise sosyal mesafeye uymuyorlar ise elde ettiğimiz görüntüler ile vatandaşımızın karşısına çıkıp belgeyi sunuyoruz. Ona göre uyarı ve cezai işlemlerde bulunuyoruz. Amacımız devlet olarak ceza kesmek değil vatandaşlarımızı önce uyarmak ve bilinçlendirmek. Umarım bu uyarılar dikkate alınır’’ dedi. 

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