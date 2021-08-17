TAKIM ÇALIŞMASI

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde gençlere yönelik etkinliklerini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından ‘Takım Çalışması’ eğitimi düzenlendi. Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde yürütülen ‘Genç Değişim, Genç Gelişim’ başlıklı proje çerçevesinde gerçekleştirilen ‘Takım Çalışması Eğitimi’ hafta sonunda yapıldı. Dernek Başkanı Halil Uğuz, ‘Takım Çalışması Eğitimi’ ile gerek sosyal hayatta ve gerekse iş hayatında ekip/takım olmasının önemi, getirisi konularında farkındalık kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi. Uğuz, ‘’Katılımcıların, iletişim becerilerini kullanarak hedefleri doğrultusunda motive olmalarını, grup içi dinamikleri ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirip, takım ruhu yaratarak sinerji oluşturmalarını sağlamaktır. Profesyonel hayatta ilerleme sağlamak açısından değer taşıyan bu eğitim; takım üyesi olmak, başarmak ve takımca sinerjiyi oluşturmak adına geliştirilmesi gereken tutum, davranış ve teknikleri öğretmeyi amaçlamıştır. Eğitimde, takım ruhu ve takım çalışması nedir?, motivasyon ve özgüvenin önemi, takım liderliği ve liderlerin takım olması, takım/ekip ruhu ve inovasyon, takım çalışmasının kişi ve kurumlara katkısı, takım oluşumu, görev dağılımı, takım liderliği, sinerji ve ortak hedef belirleme, takım içi ve dışı etkili iletişim becerilerinin sağlanması, takımla birlikte karar verme süreci, takımlarda beyin fırtınasının önemi ve yöntemi, Türkiye’den ve Dünya’dan takım çalışması örnekleri ele alındı’’ diye konuştu.