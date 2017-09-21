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Yozgat Şehir Hastanesi’nde böbrek nakli yapılan hastaların nakil sonrası tüm tıbbi bakım ve kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu sayede hastaların böbrek nakli dışında farklı vilayetlere gitme ihtiyacı ortadan kalkıyor.

Takibi yapılıyor

Yozgat Şehir Hastanesi’nde böbrek nakli yapılan hastaların nakil sonrası tüm tıbbi bakım ve kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu sayede hastaların böbrek nakli dışında farklı vilayetlere gitme ihtiyacı ortadan kalkıyor.

21 Eylül 2017 Perşembe 07:00
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Takibi yapılıyor

Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı Yozgat Şehir Hastanesi’nin laboratuvar ve tıbbi cihaz alt yapısının yeterli olduğu bildirildi.
Yozgat Şehir Hastanesi Nefroloji Uzmanı Mehmet Emin Demir, Yozgat dışındaki merkezlerde böbrek nakli olan hastaların geçmiş yıllarda herhangi bir sorun ile karşılaştıklarında, Antalya ve İstanbul gibi uzak kentlerdeki sağlık kuruluşlarına gitmek zorunda kaldıklarını belirterek,
“Mevcut şehir hastanemiz bünyesinde organ nakli için kullanılan ilaçların kan düzeyleri, böbreğin her türlü yapısal ve fonksiyonel değerlendirme testleri ve görüntüleme yöntemleri, plazma değişim tedavileri yapılabiliyor” dedi.
Kronik böbrek hastalığının giderek önem kazanan ciddi bir sağlık sorunu olduğunu aktaran Mehmet Emin Demir, hastalığın beş evresi olduğunu ve beşinci evreye gelmiş hastaların hayati risk oluşturabilecek bir durumla karşılaşmaması için ya diyaliz ile ya da canlı veya kadavradan böbrek alması gerektiğini söyleyerek
“Yaşlı nüfusun ağırlıkta olduğu Yozgat ilinde geçmiş yıllarda yetersiz bilgilendirmeden dolayı böbrek nakline istekli hasta sayısı çok azdı. Ancak daha hastalığın erken dönemlerinden itibaren kurduğumuz güçlü diyaloglarla uygun hastalarımızı Yozgat dışındaki nakil merkezlerine koordineli bir şekilde yönlendiriyoruz. Bu yıl içinde çeşitli merkezlerde 15’e yakın başarılı nakil gerçekleşti ve hastalarımız nakil sonrası her türlü tıbbi sorun ve takip için Yozgat Şehir Hastanesi Nefroloji Kliniğine başvurmaktadırlar, şehir dışına sevkler mininum düzeylere inmiştir” diye konuştu.
“BÖBREĞİNİ VERDİ”
Yakın zamanda böbrek nakli olan hastalardan Salih Yazıtaş, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendikten sonra diyaliz ile nakil arasında tercih yapmak durumunda kaldığını belirterek, doktoruyla nakil konusunda gerekli görüşme ve bilgilendirmeyi yaptıktan sonra nakil olmaya karar verdiğini söyledi.
Eşinin böbreğini vermek istemesi üzerine bu süreç içerisinde eşinin fazla kilolarından kurtularak, 20 kilo verdiğini bildiren Salih Yazıtaş, “Şimdi ikimiz de sağlımıza kavuştuk” dedi. 
“FRANSA’DAN GELDİ”
Kontrolleri için Yozgat Şehir Hastanesine gelen Zülbiye Aslaner ise yaptığı açıklamada böbrek nakli için tüm ailesinin seferber olduğunu ancak kan uyumu sorunu çıktığını aktaran Zülbiye Aslaner, 
“Fransa’da yaşayan kız kardeşim durumu öğrenince Yozgat’a geldi. Doktorumuz Mehmet Emin Bey’in istediği testler ona da yapıldı. Herhangi bir sorun çıkmayınca doktorumuzun da koordinasyonu ile İstanbul’da nakil işlemi gerçekleşti. Bu süreçte herhangi bir sorun yaşamadım. Şimdi kontrollerimiz için Yozgat Şehir Hastanesine geliyorum. Başta doktorumuz Mehmet Emin Bey’e, diyaliz servisi sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum “ diye konuştu.
 

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