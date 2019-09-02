TAKiBE ALINDI!

-ANKARA-Yozgat-Sivas’ı kapsayan Hızlı Tren Projesi kapsamında yürütülen ray döşeme çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanıp, önümüzdeki yılın ilk aylarında test sürüşü yapılmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar, Yozgat Valisi Kadir Çakır ve Yozgat Milletvekilleri ile birlikte devletin üst yöneticileri tarafından da yakından takip ediliyor.

ANKARA-Tiflis Bağlantılı Hızlı Tren Projesi’nin birinci etabını oluşturan, Ankara-Yozgat-Sivas hattında, önümüzdeki yılın ilk aylarında yapılması planlanan test sürüşlerinin belirlenen dönemde yapılabilmesine yönelik çalışmalar hız kazandı. Çalışmalar, hem yerel yönetim hem de merkezi yönetim tarafından yakın takibe alındı. Yozgat Milletvekilleri her fırsatta Hızlı Tren projesinin Yozgat kesiminde devam eden ray serim çalışmaları hakkında bilgi edinirken, Yozgat Valisi Kadir Çakır, daha sonra da Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay, ray serme çalışmalarını inceledi. Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'ndeki çalışmaları incelemek üzere Yozgat’a geldi. Çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Turhan, "Bu yılsonuna yakın bu hat üzerinde test sürüşlerine başlamış olacağız. Daha sonra da etap etap bu hattı trafiğe açmayı planlıyoruz" dedi.

Akdağmadeni ilçesindeki Ankara-Sivas YHT Projesi şantiyesinde incelemede bulunan Turhan, daha sonra Sorgun ilçesinde ray kaynağı çalışmasına katıldı. Turhan, projenin yüklenici firmalarından yapım çalışmalarıyla ilgili bilgi aldıklarını aktararak, "Adım adım sona yaklaşıyoruz. Artık bu projede ray döşeme işi hızlandı. Yerköy ve Sivas arasında yaklaşık 100 kilometreyi buldu. Yerköy-Kırıkkale arasında ise ray döşeme çalışmalarını başlattık. 8 kilometrelik bir kesim de orada tamamlandı" diye konuştu.

Çalışmaların bundan sonra daha hızlı şekilde yürüyeceğini dile getiren Turhan, "404 kilometrelik Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, yaklaşık 66 kilometre uzunluğunda 46 tünel yapısı barındırıyor. 27,5 kilometre uzunluğunda 53 adet viyadük var. 611 adet köprü ve menfez yapısı, 217 adet de alt ve üst geçit bu projenin bünyesinde inşa edildi. Toplam sanat yapısı 930 adet. Bu projede 100 milyon metreküp kazı yapıldı. 30 milyon metreküp de dolgu imalatı gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALARA DEVAM

Bakan Turhan, alt yapı çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığını anlatarak, viyadük ve tünellerde çalışmaların devam ettiğini, önümüzdeki aylarda tamamlanacağını anlattı. Bakan Turhan, ‘’Bu yılsonuna yakın bu hat üzerinde test sürüşlerine başlamış olacağız. Daha sonra da etap etap bu hattı trafiğe açmayı planlıyoruz. Avrupa'da 6, dünyadaki 8 ülkeden birisiyiz. Daha önceki yıllarda Ankara-İstanbul hattını ve Ankara-Konya hattını yüksek hızlı tren hizmetiyle buluşturduk. Ben burada, bu hizmeti veren işçisinden mühendisine, teknisyeninden proje mühendisine kadar herkese teşekkür ediyorum. Tabi bu hizmetlerin başında Sayın Cumhurbaşkanımız var. Bizler de onun gösterdiği 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için çalışıyoruz. Bizim amacımız, hedefimiz milletimize hizmet etmektir. Ona hak ettiği yaşam kalitesini ve standardını sunmaktır" şeklinde konuştu. Bakan Turhan’ın yaptığı incelemelerde, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer, Sivas Milletvekili Habib Soluk, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de hazır bulundu.