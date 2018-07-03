Tahsisler komisyona

İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumuna İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz başkanlık etti. Toplantıda mülkiyeti Özel İdare’ye ait olan işyerleriyle ilgili tahsis talepleri gündeme geldi. Bu kapsamda İl Özel İdare iş hanında bulunan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden boşalan iş yerine Türkiye Gençlik Vakfı Yozgat İl Temsilciliği’ne tahsisi, aynı binada boşalan iş yerine Yeşilay Şubesi’nin taşınması ve Yeşilay Yozgat Şubesi’nden boşalan iş yerine de TRT’nin tahsis talebinde bulunduğu ifade edildi. Okunan raporun ardından söz konusu tahsislerin İl Özel İdaresi Komisyonu’nda görüşülmesi için, tahsis talepleri komisyona havale edildi.