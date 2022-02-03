TAHSiSLER BAŞLADI

Bozok OSB’nin alt yapı yatırımlarının bittiğini belirten Vali Polat, yıllardır beklenen Bozok OSB’nin arazi tahsislerinin başvurularını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın MEYDİP sistemi üzerinden elektronik imza ile almaya başladıklarını söyledi. Şimdiye kadar 10’un üzerinde başvuru aldıklarını ifade eden Polat, ‘’Bu haftada başvuruları alıp haftaya arazi tahsislerini yapmaya başlayacağız. Toplam 39 sanayi parselimiz bulunmakta ve girişimcilerimizi, iş insanlarımızı sanayi parselleri için bize başvuruya davet ediyoruz. Bozok OSB yıllardır Yozgat’ın beklediği bir yer’’ diye konuştu. Vali Polat, Yozgat’ın konum olarak batıyı doğuya, kuzeyi güneye bağlayan ana hat üzerinde olduğunu hatırlatarak, Yozgat’ın yatırım için ve çalışan kalifiye eleman bulma açısından uygun bir yer olduğunu vurguladı. Yozgat insanının artık sanayi kültürüne, OSB kültürüne alışmış olduğunu düşündüğünü belirten Polat, ‘’İnşallah Nisan ayında da fabrikalarımızın temellerinin atıldığı günü beraber yaşarız. Bozok OSB Yiğitler Şehri Yozgat’a hayırlı olsun diyorum. Buranın yapımında emeği geçen büyüklerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.

•Sümeyye İlhan •