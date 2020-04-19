Tahliyeler tamamlandı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından cezaevlerinden başlatılan tahliye işlemleri Yozgat il genelinde tamamlandı. Yozgat E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumundan ilk etapta yaklaşık 200 hükümlü, Boğazlıyan T Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumundan da yaklaşık 250 hükümlü tahliye edildi. Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat il genelinde toplamda bir civarında hükümlünün tahliyesinin yapılarak, tamamlandığını bildirdi. Vali Çakır, tahliye olanlarla ilgili gerekli sağlık kontrollerinin yapılıp, otobüslerle ikametlerine nakillerinin sağlandığını, şüpheli bazı vatandaşların ise tedbir amaçlı 14 gün süreli karantinaya alındığını bildirdi. Vali Çakır, maddi durumu iye olmayanların yol paralarının vakıf tarafından karşılandığını da sözlerine ekledi.