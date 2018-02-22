TADIMIZI KAÇIRDILAR!

Şeker-İş Sendikası, Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait 14 fabrikanın satış yöntemiyle ayrı ayrı özelleştirilmesi kararına karşı Danıştay’a dava açtı. Konunun gündeme girmesi üzerine AK Parti İlçe Başkanlığı’na giden Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı Turgut Gözübüyük, İlçe Başkanı İbrahim Dıvrak, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ve parti yöneticileri ile bir süre görüştü.

Gözübüyük, kararın Sorgun ekonomisine büyük sekte vuracağını, binlerce kişinin işsiz kalacağını belirterek, karardan vazgeçilmesini istedi. Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, işçilerin verdiği bu mücadelenin aş ve iş kavgası olduğuna vurgu yaparak, çalışanların ellerindeki ekmeği kaybetmemek için bir mücadele verdiklerini, bu mücadelede sonuna kadar çalışanların yanında olacaklarını anlattı.

AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Dıvrak da, teşkilat olarak da şeker fabrikasının kapanmasına karşı olduklarını, bu konuda düşünce ve isteklerini Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a ilettiklerinin ifade etti. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, özellikle çiftçi açısından hayati önem taşıyan fabrikanın özelleştirme sonrası yine faaliyetini sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Latif Altın da, "Yozgat Şeker Fabrikası devletimizin ilimizdeki tek fabrikasıdır. Buranın özelleştirme sonrası da çalıştırılması garantisi ile faaliyetine devam etmesi gerekir. Aksi takdirde Yozgat çiftçisine ve bölgemize yazık olur. Biz Yozgat Şeker Fabrikasının kesinlikle kapatılmamasını faaliyetine devam etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, ‘Bugünkü ilanda fabrikaların tek tek özelleştirileceği belirtiliyor. Strateji planına ne oldu? Hangi amaçla söz konusu fabrikalar için ilana çıkıldı, bunu bilmiyoruz. Daha da önemlisi burada Özelleştirme Yüksek Kurulunun bir kararının olması lazım. Bu nedenle Özelleştirme İdaresi Başkanlığının söz konusu ilanıyla ilgili Danıştay’a da dava açtık. Ayrıca, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yaptığımız başvurunun yanıtsız bırakılması sebebiyle, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulunduk’ ifadesini kullandı.