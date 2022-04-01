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Tadilat yapılıyor

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, belediye tarafından Seyit Ahmet Türbesi’nde çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışması yapıldı.

01 Nisan 2022 Cuma 00:52
Tadilat yapılıyor

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, manevi havanın bozmayacağının altını çizdi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Çakır, “Ziyaret alanı içerisindeki manevi havayı bozmayacak şekilde mezarlık alanları, Yürüyüş Yolları, Mescid, Wc’ler, Çeşme ve çevre düzenlemesine başladık. Vatandaşlarımız tarafından Sıklıkla ziyaret edilen türbemizin tadilatının tamamlanmasıyla hemşehrilerimize nefes aldıracak yeni bir yer haline gelecek inşallah” dedi. 

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