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Tacire operasyon

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde uyuşturucu madde yetiştirildiği yönünde alınan bilgiyi değerlendirerek operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon neticesinde uyuşturucu taciri yakalanarak tutuklandı.

Tacire operasyon

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde uyuşturucu madde yetiştirildiği yönünde alınan bilgiyi değerlendirerek operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon neticesinde uyuşturucu taciri yakalanarak tutuklandı.

09 Eylül 2017 Cumartesi 07:00
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Tacire operasyon

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu madde konuları ile ilgili yapılan çalışma neticesinde Mutafoğlu Mahallesi’nde ikamet eden H.Y isimli şahsın konutuna operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde yetiştirdiği, imal ettiği ve paketleyerek sattığı yönündeki bilgileri değerlendiren emniyet ekiplerinin yaptığı operasyon neticesinde şahsın evinin bahçesinde ekili vaziyette hint kenevirleri bulunurken, ayrıca bitkileri elektrikli teller ve sesli uyarı sistemiyle takip edip koruduğuna rastlanıldı.
İMALATHANE GİBİ
Emniyet ekiplerinin yaptığı operasyon neticesinde şahsın evinde 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 65 adet tabanca mermisi, 287 adet kök hint keneviri, 900 adet kilitli poşet, 2 adet hassas terazi, 113 adet av tüfeği fişeği, 37 paket halinde toplam 102,31 gram esrar maddesi, 17 paket 3 kutu halinde toplam 308 gram kenevir tohumu, 3 ayrı poşet içerisinde toplam 512 gram esrar maddesi ve 1 adet alarmlı sensör ele geçirildi.
Şüpheli H.Y isimli şahıs yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

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