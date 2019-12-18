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Tabureli namaz kılma devri kapandı

YOZGAT il genelindeki camilerde bulunan, namaz kılınırken kullanılan tabure ve sandalyeler, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu kararıyla kaldırıldı.

Tabureli namaz kılma devri kapandı

YOZGAT il genelindeki camilerde bulunan, namaz kılınırken kullanılan tabure ve sandalyeler, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu kararıyla kaldırıldı.

18 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
Tabureli namaz kılma devri kapandı

Camilerde, mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma durumu yeniden değerlendirildi. Yozgat Valiliği ve İl Müftülüğüne gönderilen yazılı metinle, cami ve mescitlerde, tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma eyleminin uygun olmayan görüntüleri ortaya çıkardığı, cami adabını, cemaat ruhunu bozduğu, cemaat içinde huzursuzluk ortaya çıktığı gerekçesiyle uygulamanın kaldırıldığı kaydedildi. Cami içinde sabit oturaklar ve müteşekkil müstakil mekanların oluşturulmasının cami doku ve kültürüyle bağdaşmadığının da belirtildiği yazıda, sağlık problemleri gerekçesiyle normal şekilde namaz kılamayan bireyler için de açıklama yapıldı. Namazı normal şekli ile ayakta kılmaya gücü yetmeyen kimse için asıl olan namazı oturarak kılmak olduğu hatırlatıldı. Böyle kişilerin namazını kendi durumlarına göre diz çökerek veya bağdaş kurarak yahut ayaklarını yana ya da kıbleye doğru uzatarak kılmalarının uygun olduğunun altı çizildi.

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Tabureli Namaz Kılma Devri Kapandı
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