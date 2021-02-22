Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1553
ALTIN
410.261
DOLAR
7.0727
STERLİN
9.9223
EURO
8.5857

Tabletine kavuştu

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü ve Polis Eşleri Derneği, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitime devam eden 5'inci sınıf öğrencisi Onur Koçak'ın tablet bilgisayar ihtiyacını karşıladı.

22 Şubat 2021 Pazartesi 00:35
Tabletine kavuştu

Eski Pazar Mahallesi'nde ikamet eden Ramazan ve Gül Koçak çiftinin 11 yaşındaki çocukları Onur, annesi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yazdığı dilekçede uzaktan eğitime düzenli katılamadığını belirterek, polislerden tablet istedi. Koçak'ın isteğinin iletilmesi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ve Yozgat Polis Eşleri Derneği, Koçak'ı evinde ziyaret ederek tablet bilgisayar hediye etti. Tabletine kavuşan Onur Koçak, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ile telsizde konuşarak, emniyet mensuplarına teşekkür etti. Büyüyünce polis olmak istediğini belirten Koçak, "Bundan sonra derslerime daha iyi çalışacağım, polis amcalar ve ablalara teşekkür ediyorum." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Tabletine Kavuştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VADi ISLAH EDiLiP, URETiME AÇILACAK
VADi ISLAH EDiLiP, URETiME AÇILACAK
YANGIN CAN ALDI
YANGIN CAN ALDI
KAPIMIZ HERKESE AÇIK
KAPIMIZ HERKESE AÇIK
Tarihi Liseye Kardan gelin
Tarihi Liseye Kardan gelin
Kardan gelin ilgi gördü
Kardan gelin ilgi gördü
Film Eğitimine başlandı
Film Eğitimine başlandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim