Tabletine kavuştu

Eski Pazar Mahallesi'nde ikamet eden Ramazan ve Gül Koçak çiftinin 11 yaşındaki çocukları Onur, annesi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yazdığı dilekçede uzaktan eğitime düzenli katılamadığını belirterek, polislerden tablet istedi. Koçak'ın isteğinin iletilmesi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ve Yozgat Polis Eşleri Derneği, Koçak'ı evinde ziyaret ederek tablet bilgisayar hediye etti. Tabletine kavuşan Onur Koçak, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ile telsizde konuşarak, emniyet mensuplarına teşekkür etti. Büyüyünce polis olmak istediğini belirten Koçak, "Bundan sonra derslerime daha iyi çalışacağım, polis amcalar ve ablalara teşekkür ediyorum." dedi.