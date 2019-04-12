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Tabiatı öğrendiler

YOZGAT Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Çamlık Milli Park Şefliği, tabiat eğitimlerine devam ediyor.

Tabiatı öğrendiler

YOZGAT Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Çamlık Milli Park Şefliği, tabiat eğitimlerine devam ediyor.

12 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Tabiatı öğrendiler

Çamlıkta bulunan Tabiat Eğitim Merkezi’ni öğretmenleriyle birlikte ziyaret eden öğrencilere ‘Korunan Alanlar, Biyolojik Çeşitlilik, İklim Değişimi, Çevre’ konularında görsellerle birlikte eğitimler veriliyor. Milli Park Çamlıkta bulunan bitkileri, çiçekleri, böcekleri, ağaçları, kuşları da görüp, inceleme imkanı bulan öğrenciler, gün boyunca tabiatın bilinmeyen yönlerini keşfetmeye çalışıyor. Minik kaşifler, ormanda yaşayan tüm canlıları tanıma, ormanın insana kazandırdığı sayısız faydalar hakkında bilgi edinip, tabiatta aktif bir şekilde çevresini gözlemleyerek, içinde yaşadıkları ekosistemdeki çeşitlilikle tanışıyor. İlk defa gördükleri çiçekler ve böcekler hakkında şaşırtıcı bilgiler edinen minikler, hayvan ve bitkilerin dünyasını keşfetmeye çalışıyorlar.

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