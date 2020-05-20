BOĞAZLIYAN ilçesinde, cadde ve sokak isimlerinin yazılı olduğu levha ve tabelalar yenilendi. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçede bulunan aziz şehitlerimizin isimlerinin verildiği cadde ve sokakların tabelalarında, isimlerinin önünde ‘şehit’ ibaresinin bulunmadığını hatırlattı. Başkan Coşar, ‘’Meclis toplantımızda aldığımız kararla tüm şehitlerimiz isimlerinin önüne ‘şehit’ ibaresi getirildi. Yenilenen levha ve tabelalar cadde ve sokaklarımıza monte edildi’’ dedi.