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Taban suyuna koruma

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından tarım alanlarındaki taban suyunun zararlılardan korunmasına yönelik çalışma başlattı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 00:14
Taban suyuna koruma

Son yıllarda yaşanılan kuraklık ile birlikte önemi daha da artan yeraltı ve yerüstü suların zararlılardan korunmasına yönelik çalışmalara da hız verildi.
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenikışla köyündeki tarım arazileri tabun suyunun zararlılardan korunmasına yönelik hazırlanan projenin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalara başlandı. Yenikışla Köyü arazilerinin taban suyu zararlarından korunmasına yönelik projenin ihalesi tamamlandı. Proje kapsamında, Yenikışla köyü Büyükçayır Deresi’nde 3 bin 550 metre, Yahyalı Deresi’nde 800 metre, Kayacık Deresi’nde 350 metre drenaj kanalı açılıp, menfez yapılacak. Boğazlıyan ilçe merkezindeki Tuzluyurt Deresi de ıslah edilmesi de projede yer alıyor. Yapılacak çalışma ile Yenikışla köyüne ait 800 hektar tarım arazisi arazi taban suyu zararlarından korunacak. Yürütülen çalışmalar kapsamında yapılacak inşaat çalışmaları kapsamında yer alan alanlarda ise kamulaştırmaya yönelik kıymetlendirme çalışmasına başlanıldı. DSİ Bölge Müdürlüğü Kıymet Takdir Komisyonu tarafından bölgede Kıymet Takdiri arazi çalışmaları yapıldı.
•Seyfettin Sağlam•

Anahtar Kelimeler:
Taban Suyuna Koruma
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