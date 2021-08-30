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TAARRUZ'UN 99. YILI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk Ordusunun 30 Ağustos 1922'de zaferle neticelendirdiği Büyük Taarruz'un 99. Yılında Yozgat il genelinde büyük bir heyecan yaşanıyor. Büyük Zafer’in 99. Yılı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle her yıl olduğu gibi şehrin önemli bölümleri Türk Bayrakları ve Atatürk Posterleriyle donatıldı.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:37
TAARRUZ'UN 99. YILI

Yozgat’ta 30 Ağustos Zafer Bayramına ilişkin hazırlıklar tamamladı. Şehrin belirli bölgelerine, resmi kurum ve kuruluşların binalarına Türk Bayrakları asıldı. 
Kamu Binaları, İş hanları ve fiziki uygunluğu olan yüksek katlı yapılara büyük Türk Bayrakları ve Atatürk Posterleri asıldı. Yozgat’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri bugün saat 09.00'da Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayacak. Yozgat Valisi Ziya Polat makamında tebrikleri kabul edecek. Saat 10.00'dan itibaren ise törenlere Cumhuriyet Alanı'nda devam edilecek. Vali Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ile birlikte halkın ve tören birliğinin bayramını kutlayacak. J. Teğmen Alper Kon tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak. Şiirler okunacak. Tören geçişi ile program sona erecek. Yozgat İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerinde akşam saat 20.00'da resepsiyon düzenlenecek.
Yozgat Valisi Ziya Polat, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, 30 Ağustos'un, istiklal mücadelesinin dünyaya emsal bir zaferle taçlandığı gün olduğunu söyledi. Polat, ‘’Bu eşsiz zaferin ardında, yokluk ve imkansızlıklar içinde bulunan aziz milletimizin bağımsızlık aşkı, kahraman ordumuzun fedakarlığı vardır’’ dedi. 
Vali Polat,  zaferden kısa süre sonra kurulan cumhuriyetin, küllerinden doğan bir devletin günden güne, yıldan yıla nasıl atılım gösterdiğinin, coğrafyasında nasıl önde gelen devletlerden biri olduğunun da resmini ortaya koyduğuna vurgu yaptı. Polat, ‘’Bu gelişimi engellemek arzusuyla yanıp tutuşan herkese karşı dimdik ayakta duran Türkiye Cumhuriyeti, aydınlık ve güçlü yarınlara, sağlam, kararlı adımlarla, köklerinden, tarihinden, geleneklerinden, göreneklerinden asla ödün vermeden ilerleyecek, Gazi Mustafa Kemal’in dediği gibi 'ilelebet payidar kalacaktır.' 30 Ağustos’u bizler için zaferle, bağımsızlıkla özdeşleştiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin her bir ferdini, gözlerini kırpmadan canlarını veren aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum’’ diye konuştu.

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TAARRUZUN 99. YILI
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