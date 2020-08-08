SUYUMUZ BOŞA AKIYOR

YOZGAT Belediyesi tarafından 35 kilometre uzaklıktan Musabeyli Barajından getirilen şehir içme suyu boşa akıyor. Şehir içme suyunun getirildiği boruların eski ve yıpranmış olmasından dolayı şehre gelen suyun büyük bir bölümünün boşa aktığı bildirildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat şehir içme suyunun 35 kilometre uzaklıktaki bir barajdan ve elektrik enerjisi harcayarak getirildiğini söyledi. Getirdikleri bu suyun 3,2’sini de hoyratça kullandıklarını ifade eden Köse, şehre verdikleri 300 litre sudan 200 litresinin kayıp kaçak olduğunu belirtti. Ekonomiye bu kayıp kaçağın ekonomiye de zararının olduğunu vurgulayan Köse, ‘’Tarımsal amaçlı kullanılabilir su. Ekilebilir arazinin suyunu biz alıyoruz şehre getiriyoruz para harcayarak. Ortalama aylık 1 milyon 300 bin lira gibi elektrik parası harcayarak şehre bu suyu getiriyoruz. Bu getirdiğimiz suyun 3,2’si de kayıp kacağa gidiyor. Dolayısıyla her ay 700-900 bin lira arasında elektrik enerjimizi hoyratça kullanarak havaya veriyoruz’’ dedi.

Bu konuyu bakanlıklarına ilettiklerinin altını çizen Köse, alt yapı çalışmalarına hem başladıklarını ve proje hazırlayıp bakanlığa teslim ettiklerini anlattı. Proje bedelinin geçmiş yıllarda 70 milyon lira olduğunu ancak güncel fiyatın 140 milyon artı KDV’ye çıktığı bildiren Köse, ‘’Bu fiyatın içine 40 kilometrelik bir kanalizasyon hattı da koyarak projemizi güncelledik. İller Bankası Bölge Müdürlüğümüze teslim ettik. Sağ olsun bölge müdürümüz konuyu kendi işiymiş gibi ilgilendi. Kısa bir sürede genel müdürlüğümüze gönderdi’’ diye konuştu.

PROJE 10 YILDA KENDİNİ

AMORTİ EDER

Şuanda dünya bankası kredisinde birinci sırada gönderdikleri kredinin yer aldığına vurgu yapan Köse, ‘’5 yıl ödemesiz 25 yıl vadeli uzunca bir kredi. Sonuçta bu işler yapıldıktan sonra sadece elektrik enerjisine harcadığımız parayla zaten proje 10 yılda kendini amorti ediyor. 50 yıllık bir proje. Projemiz içerisinde 100 bar ve üzeri basınca dayanıklı borular ile değiştirdik. O da 50 yıl boyunca, belki fiziki müdahale olmadan kesinlikle değiştirilmez. Hatta bir şey olmayacak bir şekilde borularla projemizi revize ederek teslim ettik. İnşallah şuanda beklemede ve hayırlı haberler yakın zamanda gelir umut ediyoruz’’ şeklinde konuştu.