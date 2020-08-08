Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1061
ALTIN
473.551
DOLAR
7.2075
STERLİN
9.4703
EURO
8.4903

SUYUMUZ BOŞA AKIYOR

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat şehir içme suyunun 35 kilometre uzaklıktaki bir barajdan ve elektrik enerjisi harcayarak getirildiğini hatırlatarak, getirdikleri bu suyun 3,2’sini de hoyratça kullandıklarını ifade etti.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 00:14
SUYUMUZ BOŞA AKIYOR

YOZGAT Belediyesi tarafından 35 kilometre uzaklıktan Musabeyli Barajından getirilen şehir içme suyu boşa akıyor. Şehir içme suyunun getirildiği boruların eski ve yıpranmış olmasından dolayı şehre gelen suyun büyük bir bölümünün boşa aktığı bildirildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat şehir içme suyunun 35 kilometre uzaklıktaki bir barajdan ve elektrik enerjisi harcayarak getirildiğini söyledi. Getirdikleri bu suyun 3,2’sini de hoyratça kullandıklarını ifade eden Köse, şehre verdikleri 300 litre sudan 200 litresinin kayıp kaçak olduğunu belirtti. Ekonomiye bu kayıp kaçağın ekonomiye de zararının olduğunu vurgulayan Köse, ‘’Tarımsal amaçlı kullanılabilir su. Ekilebilir arazinin suyunu biz alıyoruz şehre getiriyoruz para harcayarak. Ortalama aylık 1 milyon 300 bin lira gibi elektrik parası harcayarak şehre bu suyu getiriyoruz. Bu getirdiğimiz suyun 3,2’si de kayıp kacağa gidiyor. Dolayısıyla her ay 700-900 bin lira arasında elektrik enerjimizi hoyratça kullanarak havaya veriyoruz’’ dedi. 
Bu konuyu bakanlıklarına ilettiklerinin altını çizen Köse, alt yapı çalışmalarına hem başladıklarını ve proje hazırlayıp bakanlığa teslim ettiklerini anlattı. Proje bedelinin geçmiş yıllarda 70 milyon lira olduğunu ancak güncel fiyatın 140 milyon artı KDV’ye çıktığı bildiren Köse, ‘’Bu fiyatın içine 40 kilometrelik bir kanalizasyon hattı da koyarak projemizi güncelledik. İller Bankası Bölge Müdürlüğümüze teslim ettik. Sağ olsun bölge müdürümüz konuyu kendi işiymiş gibi ilgilendi. Kısa bir sürede genel müdürlüğümüze gönderdi’’ diye konuştu. 

PROJE 10 YILDA KENDİNİ 
AMORTİ EDER

Şuanda dünya bankası kredisinde birinci sırada gönderdikleri kredinin yer aldığına vurgu yapan Köse, ‘’5 yıl ödemesiz 25 yıl vadeli uzunca bir kredi. Sonuçta bu işler yapıldıktan sonra sadece elektrik enerjisine harcadığımız parayla zaten proje 10 yılda kendini amorti ediyor. 50 yıllık bir proje. Projemiz içerisinde 100 bar ve üzeri basınca dayanıklı borular ile değiştirdik. O da 50 yıl boyunca, belki fiziki müdahale olmadan kesinlikle değiştirilmez. Hatta bir şey olmayacak bir şekilde borularla projemizi revize ederek teslim ettik. İnşallah şuanda beklemede ve hayırlı haberler yakın zamanda gelir umut ediyoruz’’ şeklinde konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
SUYUMUZ BOŞA AKIYOR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UYMAYANA CEZA!
UYMAYANA CEZA!
Salgın geçmedi!
Salgın geçmedi!
Yaban hayatına koruma
Yaban hayatına koruma
Gazilere madalya
Gazilere madalya
Görüşmeler başladı
Görüşmeler başladı
Vekiller devreye girdi
Vekiller devreye girdi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim