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SUYU TASARRUFLU KULLANIN!

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yaşanılan su sıkıntısı konusunda vatandaşları uyaran Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Musabeyli Barajı’nda yağış yetersizliği nedeniyle su seviyesinin kritik sınırın altına düştüğünü, şebeke suyunun tasarruflu kullanılmasını istedi.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 00:04
SUYU TASARRUFLU KULLANIN!

Yozgat’ta yaşanılan kuraklık tarım alanlarıyla birlikte kaynak sularında azalmasına neden olunca yerleşim yerlerinde de su sıkıntısı yaşanmaya başladı. Yozgat’ın Yerköy ilçesi Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, vatandaşlara ‘su tasarrufu’ çağrısında bulundu. Başkan Yılmaz, içme suyu sistemini besleyen, 5 mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yozgat Musabeyli Barajının yaşanılan kuraklıklar sonucu doluluk oranının düşmesi nedeniyle Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ilçeye içme suyu verilemediğini kaydetti.  Yılmaz, ‘’Bu sebeple bir süredir belediyemize ait mevcut terfi merkezlerimiz ile 14 Mahallemizin içme suyu ihtiyacını karşılamaktaydık’’ dedi. Yılmaz, terfi merkezlerinin gerekli olan tüm bakım, yenileme çalışmalarının ekipler tarafından yapıldığını, arıza ve sistemsel problemlerinin giderildiğini, buna rağmen yaz mevsimiyle artan su ihtiyacı ile birlikte bahçe yetiştiriciliği yapan vatandaşların içme suyu sistemini kullanıyor olmasının su sıkıntısına neden olduğunu bildirdi. Yılmaz, ‘’Kurban Bayramı vesilesiyle artan nüfusla birlikte su tüketimimiz artmıştır. Mevcut terfilerimiz 7/24 çalışıyor olmasına rağmen yer yer su sıkıntıları yaşanmaktadır. Bu sebeple Bahçelerini sulayan vatandaşlarımızın bu işlemlerini alternatif kaynaklardan yapmalarını ve gereksiz su tüketimi konusunda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını rica ediyor, hayırlı günler diliyorum’’ diye konuştu.  

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SUYU TASARRUFLU KULLANIN!
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