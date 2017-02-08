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Suya yatırım

08 Şubat 2017 Çarşamba 06:00
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İl Genel Meclisi Şubat ayı olağan oturumları İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz başkanlığında devam ediyor. Meclisin dünkü oturumunda Yozgat il merkezine bağlı köylerin içme suyu durumu ve sorunları ele alındı.

Suya yatırım
İl Genel Meclisi’nde merkeze bağlı köylerde içme suyuna yapılan yatırımlar köy köy aktarılarak meclis bilgilendirildi.
İl Genel Meclisi, içme suyu sorunun çözümlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik geçen yıl toplamda 300 bin liralık harcama yapıldığını bildirdi.
Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu tarafından merkez ilçeye bağlı köylerdeki içme suları ve tesislerinin yeterliliği konusunda hazırlanan rapor, meclis üyelerine sunuldu.
Bu kapsamda 25 köyün içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması ve daha kaliteli, bol suyun şebekeye verilmesi maksadıyla köylere geçtiğimiz yıl 300 bin liralık harcama yapıldığı ifade edildi.
Ayrıca 6 köye su deposu yapılarak su kesintilerinin önüne geçildiği ve diğer köylerde ise iyileştirme çalışmalarıyla, ekipman yenileme işlemlerinin yapıldığı da meclis üyelerinin bilgisine sunuldu.
Okunan raporu üyeler oy birliğiyle kabul etti.
ONARIM BEKLİYOR
İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda Milli Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan raporlarda görüşülüp karara bağlandı. Bu kapsamda Kadışehri ilçesindeki okulların fiziki durumunun yer aldığı raporu okuyan komisyon başkanı Halil İbrahim Coşkun, ilçedeki bazı okulların bakım ve onarıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti.
Kadışehri ilçesindeki okulların yerinde incelendiğini ve yetkililerden bilgi alındığını kaydeden coşkun, bazı okulların dış yüzey kaplamaları ve çatılarının, bazı okulların ise iç cephe bakım ve onarımlarına ihtiyaç duyduğu, bir okulun ise kalorifer kazanının değişmesi gerektiğini söyledi.

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