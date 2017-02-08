Suya yatırım

İl Genel Meclisi’nde merkeze bağlı köylerde içme suyuna yapılan yatırımlar köy köy aktarılarak meclis bilgilendirildi.

İl Genel Meclisi, içme suyu sorunun çözümlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik geçen yıl toplamda 300 bin liralık harcama yapıldığını bildirdi.

Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu tarafından merkez ilçeye bağlı köylerdeki içme suları ve tesislerinin yeterliliği konusunda hazırlanan rapor, meclis üyelerine sunuldu.

Bu kapsamda 25 köyün içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması ve daha kaliteli, bol suyun şebekeye verilmesi maksadıyla köylere geçtiğimiz yıl 300 bin liralık harcama yapıldığı ifade edildi.

Ayrıca 6 köye su deposu yapılarak su kesintilerinin önüne geçildiği ve diğer köylerde ise iyileştirme çalışmalarıyla, ekipman yenileme işlemlerinin yapıldığı da meclis üyelerinin bilgisine sunuldu.

Okunan raporu üyeler oy birliğiyle kabul etti.

ONARIM BEKLİYOR

İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda Milli Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan raporlarda görüşülüp karara bağlandı. Bu kapsamda Kadışehri ilçesindeki okulların fiziki durumunun yer aldığı raporu okuyan komisyon başkanı Halil İbrahim Coşkun, ilçedeki bazı okulların bakım ve onarıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti.