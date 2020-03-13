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Suya ve sabuna dokunmadan OLMAZ!

DÜNYADA olduğu gibi ülkemizde de mikrop ve virüslere karşı ciddi çalışmalar yapılırken, Yozgat il genelinde de gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

13 Mart 2020 Cuma 03:36
Suya ve sabuna dokunmadan OLMAZ!

Toplu kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları devam ederken, okullarda da hijyen eğitimleri veriliyor. Yapılan eğitim çalışmalarında, kurumların sosyal medya üzerinden yaptığı duyurularda, bireysel temizliğe dikkat çekilirken, ‘suya sabuna dokunun!’ uyarılarında bulunuluyor.  Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, son 14 gün içerisinde Yeni Koronavirüs Hastalığı görülen ülkelerin birisinden gelinmesi halinde, 'ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa bile, 14 gün süresince evinizden çıkmamalısınız' uyarısında bulundu. Evden çıkmak zorunda kalınması halinde ise mutlaka maske takılması istendi. Odanın sık sık havalandırılıp, sık sık el hijyeni sağlanması, ellerin su ve normal sabunla yıkanması veya alkollü el antiseptiği ile ovalanması önerildi. Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gelişmesi durumunda hemen tıbbi maske takılıp, en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması uyarısı yapıldı. 
14 GÜN KURALI
YOZGAT Valisi Kadir Çakır başkanlığında, Yeni Koronavirüs ile ilgili yapılan toplantıda, vatandaşların suya sabuna dokunup, 14 gün kuralına uyulması istendi. Vali Çakır, “Yeni Koronavirüs solunum yollarını tutan diğer hastalıklara benzer belirtiler göstermektedir. Yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı ve halsizlik genel belirtilerdir. Bu virüsten korunmada kişisel hijyen kurallarına uymak çok önemlidir” dedi. Sabun ve bol su ile ellerimizi en az 20 saniye yıkamanın korunmada en önemli uygulamalardan biri olduğunu belirten Vali Çakır, “Su ve sabuna ulaşılamadığı durumlarda, alkol bazlı el dezenfektanı veya kolonya ile ellerimizin temizlenmesi korunmada etkilidir. Hastalık belirtisi bulunan kişilerin sağlık kuruluşlarına bir an önce başvurmaları çok önemlidir. Umre ziyareti ve yurt dışından gelen vatandaşlarımızın dönüşte 14 gün süre ile evden dışarı çıkmamaları, hastalık belirtileri yönünden kendilerini gözlemlemeleri önem arz etmektedir. Bu süreçte kişisel hijyen kurallarına maksimum düzeyde uymaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri daha uygun olacaktır” diye konuştu. Diğer yandan, Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi dezenfeksiyon işlemi dünya sağlık örgütü ve sağlık bakanlığının onayladığı nano teknolojik ilaçlarla, eğitimli personel tarafından yapıldı. 

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