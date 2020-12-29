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Sütler toplanıyor

ÇEKEREK ilçesinde Belediye ve Kaymakamlığın birlikte garantörlüğünde kurulan Çekerek Süt Üreticiler Birliği süt toplama merkezi, bölgeden topladığı sütü tanklarda muhafaza altına almaya başladı.

29 Aralık 2020 Salı 00:10
Sütler toplanıyor

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, İlçe merkezi ve köylerde faaliyet gösteren süt üreticilerinin üretmesi ve kazançlarının yükselmesi için Tarım Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünden Soğutma Tankı ve diğer Makine Ekipmanları alımı için 280 bin lira hibenin daha önce alındığını hatırlattı. Başkan Çakır, 6 ton kapasiteli süt tankları ve 5 ton kapasiteli soğutma tanklarını ilçeye kazandırdıklarını kaydetti. Başkan Çakır, ‘’İlçe merkezi ve köylerimizde faaliyet gösteren süt üreticilerinin ürettiği 2 bin Litre Sütü tanklarımıza aktardık. Çekerek'te Hayvancılığı ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden çalışıyor, üreticinin üreteceği sütleri tüketiciyle buluşturuyoruz. Artık Çekerek'te Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Bizlere her fırsatta desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendi başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

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Sütler Toplanıyor
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