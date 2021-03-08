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Süt yatırımı devam ediyor

ET ve Süt Kurumu Yozgat Et Kombinası Müdürlüğü bünyesinde kurulmaya çalışılan süt tesislerinin yapımı devam ediyor.

08 Mart 2021 Pazartesi 00:58
Süt yatırımı devam ediyor

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, Kombina Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışmaları devam etmekte olan süt entegre tesislerinde teftişte bulundu. Genel Müdür Osman Uzun, Kombina Müdürü Alpaslan Kılıç’tan kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı, personelle de görüştü. Genel Müdür Uzun, Haziran ayı sonunda tamamlanması planlanan Süt Tesisi ile ilgili çalışmaları denetledi. Türkiye’de ilk ve tek olacak olan Süt İşletme Tesislerinde, beyaz peynir, kaşar peyniri, lor peyniri, krema, tereyağı üretimi de yapılacak. Tesiste günlük 90 ton süt işlenebilecek. 2011 yılında hizmete açılan, 122 kişiye istihdam sağlayan Yozgat Et ve Süt Kurumu, tesislerinde üretilen Sucuk ve Yozgat Kavurması yurt genelinde satışa sunuyor. Günlük 400 hayvan kesim kapasitesine sahip, 2020 yılında 5 bin 100’ün üzerinde büyükbaş hayvan kesimi gerçekleştiren Et ve Süt Kurumuna Haziran sonunda Süt Üretim Tesisleriyle de hizmet ve üretimini sürdürecek.

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Süt Yatırımı Devam Ediyor
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