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Süt üretiminin artırılması için yatırım

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, ORAN Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje ile süt üretiminin artırılmasın amacıyla 66 noktaya 300'er litrelik süt toplama tankı konularak, küçük işletmelerin de sütü alınacak.

15 Haziran 2021 Salı 00:23
Süt üretiminin artırılması için yatırım

Türkiye’nin önemli tarım bölgeleri arasında yer alan Yozgat’ta hayvancılık sektörü verilen teşviklerle gelişirken, süt üretiminin de artmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Yozgat’ta küçük ve aile işletmelerindeki sütün de toplanıp, ekonomiye kazandırılması amacıyla Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘66 Yere Süt Toplama Tankı’ projesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından kabul edilerek, mali destek verilmesi için sözleşme imzalandı. Yozgat Valisi Ziya Polat nezaretindeki törende hazırlanan sözleşmeye Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci imzaladı. Proje kapsamında Yozgat il genelinde 66 bölgeye 300’er litrelik tanklar ve 10 süt analiz kitleri alınarak, kurulumu yapılacak. İl genelinde süt toplanmanın rantabıl olmadığı yerler tespit edilerek ‘Süt Üreticiler Birliği’ vasıtasıyla buralara da tanklar konularak, sütler soğutularak bekletilmesi sağlanacak. Uygulama ile küçük üreticilerde sisteme dahil edilerek, kazanç kaynağı oluşturulacak. Yozgat Valisi Ziya Polat, küçük üreticilerin kazandıkça yeni hayvan alımıyla işletmesini büyüteceğini, girdi maliyetlerinin aşağıya çekilmesi amacıyla yem bitkisi ekilişlerinin de teşvik edileceğini söyledi. Vali Polat, ‘’Projenin toplam bütçesi yaklaşık bir milyon 500 bin liradır. Bu bütçe, ORAN Kalkınma Ajansı ve eş finansmanı aynı zamanda projenin paydaşı olan İl Özel İdaremiz tarafından karşılanacaktır. Bu bağlamda ilimiz sütçülüğü bugün imzalanan sözleşmeyle dolayısıyla uygulamaya geçecek olan projeyle günlük süt üretimi otomatik olarak 20 ton artacaktır. 

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Süt üretiminin Artırılması Için Yatırım
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