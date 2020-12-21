Süt üretimine devam

Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, tesisleri gezip, üretim konusunda bilgi aldı. Kaymakam Günlü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Tuncal ile birlikte köydeki Osmanlı Süt Ürünleri Ari Süt işletmesini gezip, incelemelerde bulundu. Osmanlı köyünde, Osman Yeşilay tarafından tarımsal işletmelerin yeniden yapılandırılması ve topluluk standartlarına ulaştırılmasına yönelik yatırımlara verilen destekten yararlanılarak kurulan tesis TKDK tarafından desteklenerek, işletmeye açıldı. Tesisin kurulabilmesi için TKDK tarafından ve AB fonlarından mali destek verildiği bildirildi.