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SÜT ÜRETİMİ ARTTI

HAYVANCILIK sektöründeki gelişmelere bağlı olarak Yozgat’ta hayvan sayısı ile birlikte süt üretiminde de artış devam ediyor.

SÜT ÜRETİMİ ARTTI

HAYVANCILIK sektöründeki gelişmelere bağlı olarak Yozgat’ta hayvan sayısı ile birlikte süt üretiminde de artış devam ediyor.

21 Ocak 2020 Salı 03:31
SÜT ÜRETİMİ ARTTI

 Temel bir besin maddesi olarak süt ve süt ürünlerinin, her yaş grubundaki insan için günde belirli miktarda alınması gereken önemli bir hayvansal protein kaynağı olduğu hatırlatılarak, artan talebi karşılamak üzere Yozgat İl genelinde 73 çiftlikte süt üretimi yapılıyor.  AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yenifakılı ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteği ile kurulan hayvancılık ve süt işleme tesislerini gezerek, bilgi aldı. Başer, yatırım yapan, istihdam oluşturan tüm iş insanlarının yanında olduklarını belirterek, Yozgat’ta verilen desteklemeler doğrultusunda kurulan çiftlik ve tesislerde hayvancılığın önemli bir ivme kazandığını kaydetti. Başer, Yozgat Et ve Süt Entegre tesislerindeki süt bölümünün de işletmeye açılmasıyla birlikte hayvancılık sektöründe üretime yönelik yeni işletmelerinde devreye girebileceğini, Türkiye’nin hayvan ve hayvan ürünleri ihtiyacının önemli bölümünün Yozgat’tan karşılanabileceğinin altını çizdi. 
SÜT ÜRETİMİ ARTTI 
Yozgat’ta süt üretiminin 2018 yılı sonu itibariyle 254 bin 303 ton civarında iken geçen yıl hayvan sayısının artmasıyla birlikte süt üretiminin de 263 bin 950 tona çıktığı kaydedildi. Artan nüfusun sağlıklı ve dengeli beslenmesi için hayvancılığın gelişmesi, çiftçinin gelir düzeyinin artırılması, buna bağlı sanayi, teknoloji ve verimlilik bakımından Avrupa Birliği Topluluğu düzeyine çıkartılmasının hedef alındığı hatırlatıldı. Üretilen çiğ sütün büyük bir kısmının, üreticinin kırsal bölgelerde küçük aile işletmelerinde üretildiği hatırlatılarak, dolayısıyla pastörize ve sterilize süt tüketimi daha çok kent merkezlerinde sınırlı kaldığı belirtildi. Sütün insan sağlığı için son derece önemli olduğu, besleyici değerinin tam olarak bilinmemesi ve süt içme alışkanlığımızın yeterli olmayışı talebi aşağıya çektiğine vurgu yapıldı. Yozgat’ta 2018 yılı sonu itibariyle 242 bin büyükbaş süt hayvanı varlığı bulunurken, bunun geçtiğimiz yılsonu itibariyle 245 bin büyükbaşa çıktığı kaydedildi. Yozgat’ta 73 çiftlikte üretimi yapılarak, pazara sunulan süt miktarının 41 bin tondan 43 bin tona çıktığı bildirildi. 2018 yılında çiftlikler ile birlikte il genelinde küçük işletmelerle birlikte üretilen süt miktarının 254 bin 303 ton civarında olduğu, bu miktarın geçtiğimiz yılsonu itibariyle ise 263 bin 950 tona çıktığının altı çizildi. 
BİRLİK OLACAKLAR
Yozgat İl genelinde bulunan tüm süt birliklerinin tek çatı altında birleşerek, güçlü bir yapılanmaya gidilmesi kararlaştırıldı. Yem bitkileri üretiminin artmasıyla süt üretim miktarının artacağı, bu amaçla birlikler için gerçekleştirilebilecek bir destekle silaj makinesi ihtiyacının karşılanması gerektiği belirtildi. Üretici birlik başkanları, Et ve Süt Kurumunun bünyesinde kurulması planlanan süt ünitesinin bir an önce açılması gerektiğine vurgu yaptı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, üretici birliklerinin hem kamu kurumlarıyla hem de kendi aralarında iletişiminin artırılması, yetiştiriciye verilen hizmet kalitesinin yükseleceğini, süt üreticisinin ihtiyaçlarının karşılanmasıyla da üretim rakamlarının artacağını bildirdi. 

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Süt üretimi Arttı
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