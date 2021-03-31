SÜT ÜRETiMi ARTIYOR

TÜRKİYE’nin önemli tarım ve hayvancılık bölgelerinden Yozgat’ta, süt besiciliği teşvik edilip, yapılan yatırımlara yenileri eklenirken, elde edilen sütün toplanıp, işlenebilmesi için de toplama merkezlerinin yaygınlaştırılması planlandı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, geçen yıl yaklaşık 221 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını, il genelindeki hayvancılık işletme sayısının yaklaşık 22 bin olduğunu söyledi. Özkaya, hayvansal üretim varlığı olarak 245 bin büyükbaş, 340 bin küçükbaş hayvan ile ülke hayvancılığında önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekerek ‘’Besi hayvancılığı yerine süt hayvancılığını yaygınlaştırarak yıllık 43 bin 400 ton olan süt üretimini 55 bin tona çıkartılması amaçlanmıştır. Küçükbaş hayvancılıkta önemli bir noktaya gelinecektir’’ dedi. Özkaya, küçük üreticinin en azından cebine para girebileceği en pratik yöntem olarak sütü düşündüklerini kaydetti. Özkaya, ildeki hayvan varlığı içerisinde 110 bin sağmal ineğin bulunduğunu, bunun da ortalama 300 bin ton süt kapasitesi anlamına geldiğinin altını çizdi. Özkaya, ‘’Sağmal inek besicilerinden sadece 43 bin 400’ü teşvik alıyor. Toplam süt potansiyelimizin 7’de birini toplayabiliyoruz. Bu potansiyeli nasıl harekete geçirebiliriz. Ücra bir köydeki 3-5 kilo sütü nasıl sanayiye dönüştüre biliriniz noktasında ORAN Kalkınma Ajansına proje verdik, orada 66 tane 300 litrelik tank alınacak. Yani 66 süt toplama merkezi kurulmuş olacak. Süt toplama merkezleri için birer tane de sütün içeriğinin ne olduğunu görmek için aparatta alacağız’’ diye konuştu. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Özkaya, hayvancılık sektöründe besi hayvancılığının değil süt hayvancılığının daha önemli olduğuna da vurgu yaparak, sütün sanayiye dönüştürülmesiyle Yozgat için katma değer oluşturacağını bildirdi. Özkaya, bu bağlamda Yozgat'ta yeni yatırım yapacak yatırımcılar ve mevcut hayvancılık işletmelerinin damızlık süt inekçiliğine dönüşümünün sağlanmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker de, köydeki gariban kişilere, küçük aile birliklerine ulaşmak için süt birliklerini desteklediklerini bildirdi. Türker, ‘’Süt toplama kapasitemizi giderek arttırıyoruz. Sarıkaya, Yenifakılı, Yerköy, Akdağmadeni, Çekerek, Yozgat Merkez, Kadışehri, Şefaatli, Sorgun, Çayıralan, Saraykent ilçelerimizde süt birlikleri var. Bizlerin amacı bu çağrı döneminde daha fazla destek alarak birliklerimizi desteklemek istiyoruz. Süt birliklerini desteklediğimiz zaman küçük aile birliklerini de desteklemiş olacağız’’ ifadelerini kullandı. •HABER MERKEZİ•