Süt üreticisinin sorunları

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Üreticilerimizin her geçen gün artan maliyetler karşısında çiğ süt fiyatları maalesef yine paritenin altında kalmıştır. Gıda Komitesinin toplanarak çiğ süt fiyatlarının artması noktasında kararlar alması gerekmektedir. Ve bu kararı zaman kaybetmeden alması gerekmektedir. Süt üreticileri olarak konseyden yeni fiyat açıklamasını bekliyoruz. Üreticilerimiz üretimi bırakıyorlar, hayvancılığı bırakıyorlar, yerlerini yurtlarını terk ediyorlar. Hayvanlarını kesime gönderiyorlar. Bizler bu adaletsiz sistem karşısında ayakta duramıyoruz. Süt sanayicisi pazarda rakipleriyle kıyasıya ürün satmak için mücadele verirken ve raf fiyatlarına büyük zamlar uygularken üreticinin büyük zahmetlerle ürettiği sütün fiyatının belirlenmesi noktasında bir bütün halinde aynı noktada buluşuyorlar. Üretici hiç kazanmasın hep onlar kazansın'' dedi.