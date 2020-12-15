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SÜT ÜNiTESi DE KURULUYOR

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Et ve Süt Kurumu Yozgat tesislerinde süt ünitesinin kurulumuna yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

15 Aralık 2020 Salı 00:43
SÜT ÜNiTESi DE KURULUYOR

Başer, ‘’Yozgat’ımızın ekonomisine değer katacak Yozgat Et ve Süt Kurumu bünyesinde kurduğumuz süt ünitesi’nde  çalışmalar devam ediyor. Makinalarımız geldi. İnşaat çalışmaları bitince montaj çalışmalarına başlanılacaktır’’ dedi. Et ve Süt Kurumu bünyesinde kurulması planlanan süt ünitesine yönelik inşaat çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması için çalışıldığı kaydedildi. Süt İşleme tesisinde günlük olarak 18 ton yağsız süttozu, 12 ton yağlı süttozu, 11 ton krema, 9 ton tereyağı üretileceği, 70 ton depolama kapasitesine sahip olacağı kaydedildi.
 
SÜT DEĞERLENECEK

Saraykent Süt Üreticileri Birliği Başkanı Necmettin Kaya, Yozgat Et ve Süt Kurumu süt ünitesinin hizmete açılmasıyla il genelinde üretilen sütün daha iyi değerlendirileceğini söyledi. Kaya, Saraykent, Kadışehri, Sorgun ve Akdağmadeni ilçelerine bağlı köylerden süt aldıklarını belirterek, "Sezonun en dip yaptığı bu dönemde günlük 3,5 ton süt topluyoruz. Şubat ayında sezon açılır ve ağustos ayına kadar günlük 10 tona kadar süt alıyoruz" dedi. Yaklaşık 450 kişiden ev ev süt topladıklarını dile getiren Kaya, "Topladığımız sütleri Konya ve Aksaray'a gönderiyoruz. Çiğ süt fiyatlarına zam yapıldı, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere çiğ sütün litresi 2,80 lira ve 30 kuruş primle 3,1 liraya yükseldi. Bu üreticilerimiz açısında çok iyi oldu. Biz üreticilerimizden yaklaşık, 2,5 liraya alacağız. 30 kuruş nakliye ve personel gideri olarak kullanılacak" diye konuştu.  Kaya, marketlerde süt fiyatlarının yüksek olmasının en büyük nedenlerinden birinin nakliye olduğunu belirtti. Yozgat'ta toplanan sütün 500 kilometredeki Konya'ya gönderildiğini orada, paketlenip tekrar marketlere geldiğini anlatan Kaya, "Nakliyeden dolayı market satışlarında fiyatlar yükseliyor. İnşallah Yozgat Et Süt Kurumu'nun süt kısmı 2021'de hizmete açılacak. Süt kısmının açılması ilimizde hayvancılığın gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.  Kaya, üreticilerin en fazla yem fiyatının yüksekliğinden şikayetçi olduğunu dile getirdi. Kaya, "Yem fiyatlarının yüksek olmasının sebebi, buğday, arpa, mısır, gibi yemin hammadde fiyatının yüksek olmasındandır. Hayvancılık yapan üreticimiz, samanı, silaj ve kabaya yemini kendi ürettiği zaman girdi maliyetleri de düşecektir. Bu nedenle biz üreticilerimize yem konusunda kendilerinin de üretim yapmasını öneriyoruz" şeklinde konuştu. 

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SUT UNiTESi DE KURULUYOR
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