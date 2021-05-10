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Süt tozu sözleşmesi

AKDAĞMADENİ Süt Üreticileri Birliği, Yozgat Et ve Süt Kurumu ile mutabakata vardı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:37
Süt tozu sözleşmesi

Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyyup Elmalı, Yozgat İli Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Hacı Selvi ile birlikte Yozgat Et ve Süt Kurumu tarafından, toplanan sütün süt tozu olarak işlenmesi için sözleşme imzaladı. Elmalı, ‘’Akdağmadeni Süt Birliği olarak çiftçilerimizin sütlerini daha iyi pazarlamak için Tarım Bakanlığı Et Süt Kurumunda Süt Tozu yapmak için sözleşme imzaladık. Yağmur, çamur, kuraklık, don, dolu demeden zor şartlarda üretim yapan, alın terini toprağa akıtan eli öpülesi çiftçilerimize hizmet ibadettir’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Süt Tozu Sözleşmesi
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