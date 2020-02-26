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Süt tesisine 20 Milyon

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Yozgat Et ve Süt Kurumu bünyesinde kurulacak ‘Süt Ünitesi’ için 20 milyon lira yatırım ödeneğinin çıktığını söyledi.

26 Şubat 2020 Çarşamba 03:23
Süt tesisine 20 Milyon

deneğinin çıktığını söyledi. Tasarruf tedbirlerinin alındığı, bir çok yatırımın askıya alındığı dönemde süt ünitesinin yatırım ödeneğinin çıkması için çok mücadele verdiklerini belirten Başer, Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanı Naci Ağbal ile yaptıkları görüşmeler neticesinde yatırım ödeneğinin çıkartıldığını açıkladı. Yozgat Et ve Süt Kurumu bünyesinde kurulacak süt ünitesini çok önemsediklerini vurgulayan milletvekili Başer, yatırımın hem istihdamı artıracağını hem de Yozgat’ta Hayvancılığın gelişimine katkı sunacağını belirtti. Yozgat’ta tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için büyük destekler verdiklerini ve yatırım yaptıklarını açıklayan Başer, bu destekler sayesinde Yozgat’ta büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın popülasyonunun arttığını ve ivme kazanmaya başladığını anlattı. Başer, yapımı hızla devam eden Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası’nın faaliyete geçmesiyle Yozgat’ın Hayvancılığın büyük gelişme göstereceğini vurgulayarak, Yozgat’ın hayvancılık alanında da merkez haline geleceğini kaydetti. Süt Ünitesinde çiğ sütün işlenerek peynir, kaşar peyniri, tereyağ, yoğurt ve ayran üretiminin yapılacağını bu ürünlerin Türkiye’nin dört tarafında satılacağını açıklayan Başer, yatırım ödeneği çıkan süt ünitesinin ihalesinin, mart başında ilana çıkacağının müjdesini verdi. 

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Süt Tesisine 20 Milyon
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