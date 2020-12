Süt tesisi Haziran'da tamam

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Et ve Süt Kurumu Kombina tesislerini gezerek, ilgililerden bilgi aldı. Vali Polat, 2011 yılında üretime geçen tesiste 122 kişiye istihdam sağlandığını belirterek, ‘’Et ve Süt Kurumu, ilimizdeki tesislerinde ürettiği Sucuk ve Yozgat Kavurmasını ülke genelinde satışa sunuyor. Günlük 400 hayvan kesim kapasitesine sahip ve 2020 yılında 5 bin 100’ün üzerinde büyükbaş hayvan kesimi gerçekleştiren Et ve Süt Kurumuna Haziran sonunda Süt Üretim Tesisleri kazandırılmış olacak’’ dedi. Vali Ziya Polat, Et ve Süt Kurumu Yozgat Et Kombinası Müdürü Alpaslan Kılıç’tan kurumun çalışmaları hakkında bilgi alıp, tesisi gezdi, çalışmaları gözlemleri. Vali Polat, Haziran ayı sonunda Süt Üretim Tesisinin de üretime açılacağına vurgu yaparak, Et ve Süt Kurumu’nun Yozgat için önemli bir kuruluş olduğunun altını çizdi. Vali Polat, ‘’Yozgat’ta üretilen Yozgat Kavurma ve Sucuk Türkiye’nin dört bir yanında satışa sunuluyor. Bu ürünler tamamen Yozgat’ımızda yetişen hayvanların kesimi ile gerçekleştiriliyor. Tamamen steril, güvenle yiyebileceğimiz ürünler. Haziran sonunda Et ve Süt Kurumu bünyesinde ki tesisler içerisinde Türkiye de ilk ve tek olacak olan ve beyaz peynir, kaşar peyniri, lor peyniri, krema, tereyağı üretimi yapılacak Süt İşletme Tesisi faaliyete geçecek. Bu tesisimiz günlük 90 ton süt işleme kapasitesine sahip olacak. Bu şekilde üreticilerimize de büyük destek sağlanmış olacak. Bu yatırımlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Yozgat Valisi Ziya Polat, Sosyal Ggüvenlik Kuru İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim Merkezi’ni de ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.