SüT TANKLARI GELDi

ÇEKEREK ilçesinde, Kaymakamlık ve belediyenin destekleriyle faaliyete geçirilen Çekerek Süt Üreticileri Birliği süt toplama tesisi süt tankları ilçeye geldi. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ‘’Ülkemizde refah seviyesinin artması Tarım ve Hayvancılığın gelişmesi ile olacaktır. İlçe merkezi ve köylerimizde faaliyet gösteren süt üreticilerinin üretmesi ve kazançlarının yükselmesi için Tarım Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünden Soğutma Tankı ve diğer Makine Ekipmanları alımı için 280 bin lira tutarındaki projemiz kabul görmüştü, 6 ton kapasiteli Süt Tanklarımız ve 5 ton kapasiteli Soğutma Tanklarımızı ilçemize kazandırdık’’ dedi. Başkan Çakır, yerelden kalkınma için üreticilerin bilinçlenmeleri, modern üretim yapabilmeleri, kazançlarını arttırıp, refah seviyelerini yükseltmek amacı ile ilerleyen dönemlerde eğitim faaliyetlerinin de düzenlenerek, üreticilerin ekipman destekleri alabilmeleri için de öncülük yapacaklarını kaydetti. Başkan Çakır, ‘’TKDK, IPARD gibi projelerin hazırlanmasında yardımcı olarak Çekerek'te hayvancılığı ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Artık Çekerek'te hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Bizlere her fırsatta desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beyefendi başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.