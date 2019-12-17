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Süt Birlikleri toplandı

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun 8’inci Başvuru Çağrı İlanı Kapsamında süt toplama merkezlerinin şartlarının iyileştirilmesi, ekipman ihtiyaçlarının karşılanması, soğutuculu süt toplama araçlarının yenilenebilmesine yönelik toplantı yapıldı.

Süt Birlikleri toplandı

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun 8’inci Başvuru Çağrı İlanı Kapsamında süt toplama merkezlerinin şartlarının iyileştirilmesi, ekipman ihtiyaçlarının karşılanması, soğutuculu süt toplama araçlarının yenilenebilmesine yönelik toplantı yapıldı.

17 Aralık 2019 Salı 04:04
Süt Birlikleri toplandı

Toplantıya 10 üretici birliği başkanı katılım sağladı, süt üretici birlikleri de bu vesileyle ilk defa bir araya gelmiş oldu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, toplam 50 milyon Avro olan yaklaşık 320 milyon liralık hibeyi üreticiye ulaştırmak için 8’inci Başvuru Çağrı İlanına çıktığını hatırlattı. Türker, süt toplama merkezlerine, kesimhanelere yüzde 40 ile yüzde 50 arasında hibe desteği sağlanarak, yatırımlarının desteklenmesinin amaçlandığını söyledi. Türker, ‘’Bu kapsamda ilimizde bulunan süt üretici birlikleriyle bir araya gelerek, sağlayabileceğimiz destekleri anlattık. Toplantımız sayesinde ilimizde gerçekleştirilebilecek yatırımlar için birlikte fikir alışverişinde bulunduk, üretici birliklerimiz için de bir diyalog ortamı oluşturduk’’ dedi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Yozgat il genelinde faaliyetlerini sürdüren süt üretici birlikleri başkanlarının da ilk defa bu toplantıda bir araya geldiklerini kaydetti. Türker, ‘’Başkanlarımızla yaptığımız görüşmeler sonucu hayat bulmasını planladığımız süt toplama merkezleri projelerimiz için Sarıkaya'da tekrar bir araya geleceğiz. Bu toplantılar sonucunda ilimize yeni yatırımlar kazandırılacak ve yeni istihdam alanları oluşturulacaktır" diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Süt Birlikleri Toplandı
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