Süt besiciliğine destek

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta süt besiciliğini geliştirmeye yönelik hazırlanan projelere destek devam ediyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Yozgat’ta süt yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için verdiği hibe destekler ile ilde süt üretiminin artırılmasına katkı sağlıyor. Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan hibe desteği ile aldığı 4 süt toplama kamyonuna törenle kavuştu. Yozgat Valisi Ziya Polat, birliğin Süt Toplama Merkezinde gerçekleştirilen törende, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alıp, denetlemede bulundu. TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğünde Yozgat il genelinde faaliyetini sürdüren Süt Üreticileri Birlik Başkanlarıyla bir araya gelip, sektörün mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulundu. 10 birlik başkanının katılım sağladı toplantıda, Yozgat Merkez köylerinde günlük ortalama 20 ton süt toplama hizmetinin gerçekleştirildiği, daha fazla sütün toplanabilmesi için Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin, TKDK’dan hibe destek alarak, ekipman sayısını artırdığı bildirildi. Bin 250 litre kapasiteli 4 süt soğutma, depolama tankı, 4 süt transfer pompası, jeneratör, 4 soğutuculu süt toplama aracı alımını hibe destekle gerçekleştirilen Damızlık Birliğinin proje kapsamında 907 bin 336 lira tutarında bir yatırıma imza attığı, bu yatırım için TKDK tarafından 453 bin 668 lira hibe desteği verildiği açıklandı. Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat’ın önemli bir tarım bölgesi olmanın yanında, hayvancılık alanında da merkezi konumda olduğuna vurgu yaptı, hedefin tarım ve hayvancılık sektörünü, sanayisi ile birlikte en üst seviyeye taşımak olduğunu kaydetti. Vali Polat, Yozgat’ta hayvancılığın, özellikle süt hayvancılığının gelişmesi noktasında TKDK ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün mali destek verdiğini, ORAN Kalkınma Ajansı ve KOP İdaresinin de mali destekler sunarak, sürece katkıda bulunduğunu anlattı. Yozgat’ta sığır yetiştiriciliği yapan çiftçilerin bir araya gelerek oluşturduğu Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hacı Selvi de, Yozgat Merkez’de yetiştirilen ve toplanılan süt miktarını artırmak, süt toplama ağını geliştirmek, daha sağlıklı bir süt toplama sistemi oluşturmak için çalıştıklarını kaydetti. Selvi, ‘’TKDK hibe desteği sayesinde süt toplama merkezimizi yeni araçlara ve soğutma tanklarına kavuşturduk. Böylece hem yetiştiricilere verilen hizmet kalitesini artırmış olduk hem de sağlıklı süt toplama sistemi oluşturularak, Yozgat’ın süt kalitesi artırılmasına katkıda bulunmuş olacağız’’ diye konuştu. TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker de, mevcut sistemde zaten kaliteli bir hizmet veren Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Süt Toplama Merkezi’nin aldığı yeni araç ve tanklarla kapasitesini artırıp, daha çok çiftçiye hizmet götüreceğini söyledi. Türker, ‘’Yeni araçlarla çiftçimizin sütleri köylerden alınacak ve soğuk zincir bozulmadan süt işleme fabrikalarına transferi sağlanacaktır. Yeni başvuru çağrı döneminde diğer süt birliklerinin de proje başvurularını alıyoruz. Yozgat genelinde süt birliklerine hibe desteği sağlayarak Yozgat’ta süt yetiştiriciliği kapasitesinin gelişmesine katkı sağlayacağız. Çiftçilerimiz köylerinde üretecek, süt birliklerimiz köylülerimizin yetiştirdiği sütleri adresinden alacak ve böylece köylümüz kırsalda üretime devam ederek köyünde kalacak ve göç vermeyecek. Bu sayede hem üreten çiftçimiz rahat edecek ve refah seviyesi yükselecek hem de üretim artacaktır” ifadelerini kullandı.