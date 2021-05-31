Süt alımları başladı

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, beldede bin 500 litre kapasiteli süt toplama ünitesi kurduklarını, süt alımına da başladıklarını belirterek, ilerleyen zamanda kasaba ekonomisine çok büyük bir katkı sağlayacak tesis ile hayvancılıkla uğraşanların vatandaşlara da destek olmak olduğunu bildirdi. Beldede hayvan varlığının küçükbaş olmakla beraber, büyük baş olarak sağmal hayvan varlığının da artmaya başladığına dikkat çeken Ünal, belde halkının önemli geçim kaynaklarından birisinin de hayvancılık olduğunun altını çizdi. Ünal, ‘’Bugüne kadar üreticilerimiz sütünü satacak bir pazar bulamadığı için ya sütünü hiç satamamış ya da çok ucuz fiyatlarla belli dönemlerde ancak satmıştır. Bizler Çekerek Süt Üreticileri Birliği olarak Özükavak süt toplama merkezinin daima üreticisinin kazanmasından yana olduğunu ve bunun en önemli potansiyel getirisi olarak gördüğü için böyle bir projeyi hayata geçirdik’’ dedi.