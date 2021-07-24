SUSUZLUK SORUNU BÜYÜYOR

Yurt genelinde yaşanılan kuraklık tarım alanlarıyla birlikte kaynak sularında azalmasına neden oldu, yerleşim yerlerinde de su sıkıntısı yaşanmaya başladı. Belediyeler yeni kaynaklar bulup, şebeke suyunun debisini artırmak için çalışmalar yaparken, halkın mevcut kaynakları tasarruflu kullanmaları konusunda çağrılarda bulunuyor. Yozgat’ın Yerköy ilçesi Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, içme suyu sistemini besleyen 5 mahallenin ihtiyacını karşılayan Yozgat Musabeyli Barajının yaşanılan kuraklık sonucu doluluk oranının düştüğünü, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ilçeye içme suyu verilemediğini hatırlattı, vatandaşlara ‘suyu tasarruflu kullanın’ çağrısında bulundu. Yılmaz, bir süredir belediyeye ait mevcut terfi merkezleri ile 14 mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını bildirdi. Yılmaz, terfi merkezlerinin gerekli olan tüm bakım, yenileme çalışmalarının ekipler tarafından yapıldığını, arıza ve sistemsel problemlerinin giderildiğini, buna rağmen yaz mevsimiyle artan su ihtiyacı ile birlikte bahçe yetiştiriciliği yapan vatandaşların içme suyu sistemini kullanıyor olmasının su sıkıntısına neden olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, ‘’Kurban Bayramı vesilesiyle artan nüfusla birlikte su tüketimimiz de artmıştır. Mevcut terfilerimiz 7/24 çalışıyor olmasına rağmen yer yer su sıkıntıları yaşanmaktadır. Bu sebeple Bahçelerini sulayan vatandaşlarımızın bu işlemlerini alternatif kaynaklardan yapmalarını ve gereksiz su tüketimi konusunda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını rica ediyor, hayırlı günler diliyorum’’ diye konuştu.

SONDAJ ÇALIŞMASI

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde de şebeke suyu ihtiyacını karşılamaya yönelik kaynak arama çalışmaları devam ediyor. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’İlçemizin su ihtiyacını karşılayan ana depolara takviye olarak yeni su kaynakları eklemek için sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Farklı noktalarda yürüttüğümüz sondaj çalışmalarımızı Ortaçayır mevkiinde sürdürüyoruz’’ dedi. Ekinci, nüfus artışı ile birlikte daha çok ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Ekinci, ‘’Suyu dikkatli kullanmak, özellikle bahçe sulaması, halı yıkaması gibi su israfına sebep olan faaliyetlerde bulunmamak toplum olarak hepimizin sorumluluğudur. Hep birlikte temel ihtiyacımız olan suya gereken önemi verelim’’ uyarısında bulundu.

BAŞKANDAN ÇAĞRI

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Belediye Başkanı Nezih Yalçın da, kuraklığa bağlı olarak yaşanılan su sıkıntısı ile ilgili açıklamalarda bulunup, vatandaşların suyu tasarruflu kullanmaları yönünde çağrıda bulundu. ‘’Kuraklığa bağlı içme suyumuz yüzde 45 düzeyinde azalmıştı’’ diyen Başkan Yalçın, şuana kadar toplam 4 kuyu, 2 drenaj sistemiyle içme suyu problemini çözdüklerini bildirdi. Başkan Yalçın, ‘’Lakin nüfus artışına bağlı tüketim arttığı için bu günlerde yüksek kesimlerde su sıkıntısı yaşıyoruz. Birkaç gündür gece gündüz çalışan ekibimizin çalışması bugün itibariyle tamamlanmış olup debisi saniyede 12 litre olan yeni kaynağımız depomuza bağlanmıştır. Siz değerli hemşehrilerimden suyu tasarruflu kullanmanızı, israftan kaçınmanızı rica ediyorum. Özellikle ilçe nüfusunuzun çok arttığı bu günlerde vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına hassasiyet göstereceğinizi biliyor, hepinize teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

YOZGAT’IN TAKVİYE

Kırşehir’in su sorununa, gerek sulama ve gerekse içme suyu konusunda sorunlar yaşayan Yozgat’tan taşınacak su ile çözüm bulunmaya çalışılıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından, Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi ile bu ilçeye bağlı Köseli Beldesi’nin içme suyu sorunu Yozgat Musabeyli Cemil Çiçek Barajından temin edilecek su ile çözülmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Çiçekdağı ilçesi içme suyu isale hattı 1. kısım inşaat çalışmalarının başladığı, Çiçekdağı ilçesi ve Köseli beldesinin artan su ihtiyacını karşılamak üzere Musabeyli Cemil Çiçek Barajından alınacak suyun yaklaşık 19 kilometrelik hat ile iletilerek yılda 830 metreküp içme suyu temini için çalışmaların yapıldığı ifade edildi.