SUSUZ KIŞ!

SON yılların en kurak mevsimini yaşayan Yozgat'ta, bir zamanlar şehir içme suyunun bir kısmının sağlandığı Kirazlı Göleti'nde su seviyesi büyük oranda düştü. Halen şebeke suyunun karşılandığı Cemil Çiçek Barajı’nda ise su seviyesinin yüzde 22’lere kadar indiği kaydedildi. Ocak ayına gelinmesine karşın, henüz beklenilen yağışların bir türlü düşmemesi, bahardan kalma havanın yaşanması özellikle bölge çiftçisinin kara kara düşündürmeye başladı. Kuraklığın ortadan kalkması için yağışa ihtiyaç olduğuna vurgu yapan çiftçiler, en büyük sorunun kuraklık olduğuna vurgu yapıp, hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin tarım sektörü açısından ciddi sorun teşkil edeceğine vurgu yaptılar. Yozgat'ta uzun yıllardan sonra bu yıl yağışlar Ocak ayına gelinmesine karşın bir türlü düşmedi. Bu yıl yağmur ve karın mevsiminde düşmediği gibi, şubat ayına kadar da çak az miktarda yağışın olduğu, bunun da yeterli gelmediği ifade edildi. Bir zamanlar şebeke suyunun temin edildiği Kirazlı Göletinin bir milyon 650 metreküplük hacme sahip olduğu, suların çekilmesiyle birlikte insanlar gölet içerisinde gezinmeye başladı.

TASURRUFLU KULLANIN

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat halkını suları tasarruflu kullanmaları yönünde uyardı, yağışların olmaması durumunda gölet ve barajlarda kullanılabilecek 7 aylık suyun kaldığını bildirdi. Köse, şebeke suyunun karşılandığı Musebeyli Cemil Çiçek Barajı’nın Yozgat’ın en önemli su kaynaklarından biri olduğunu, bir diğer su kaynağının da Arapseyfi bölgesinde bulunduğunu hatırlattı. Köse, ‘’Önümüzdeki günlerde su kesintisine uğramamak için, özellikle sularımızı tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Cemil Çiçek barajımız şuanda yüzde 22 doluluk seviyesinde ve 13 milyon metre küp suyumuz var. Yalnız barajların yapısı itibariyle dipdeki suyu almamız mümkün değil, o da yaklaşık 9 milyon metreküpe denk geliyor. Dolayısıyla bizim şehre içme suyu olarak verebileceğimiz su miktarımız barajlarımızdan 4 milyon metre küp. Kış aylarında aylık 800 metreküp giderimiz var. Yazın ise o aşırı sıcaklarda 1 milyon metre küp giderimiz var. Cemil Çiçek barajındaki suyumuz 4 milyon metreküp. Bu da ortalama kullanıma bağlı olarak Cemil Çiçek barajında 4-5 aylık bir suyumuz var. Arapseyfi tarafından Haziran ayından buyana oradan devamlı su bastırıyoruz. Oradan aldığımız su da şehrimizin yarı ihtiyacını karşılıyor. Dolayısıyla oradan da 4 aylık bir su alma imkanımız bulunuyor. Önümüzdeki süreçte her hangi bir yağış olmazsa Yozgat’a ancak 7 ile 8 ay su verebiliriz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz sularımızı tasarruflu kullansınlar. Sularımızı boşa akıtmasınlar. Önümüz çok kurak geçecek, dolayısıyla her boşa akıttığımız su yazın susuz kalmamıza neden olur ki bunun telafisi olmaz’’ dedi.

SU ARANIYOR

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat’ı susuz bırakmamak için kaynak arayışı içerisinde olduklarını kaydetti. Yozgat Merkez Topçu göledi ile Divanlı Mahallesi arasındaki bölgeden gelen derenin kesiştiği Karaburun mevkiinde sondaj çalışmasına başlayacaklarını bildirdi. Başkan Köse, ‘’Orada büyük su rezervlerinin olduğundan bahsediliyor. Kaynağa ulaşabilirsek, bu seneyi hiçbir sıkıntı yaşamadan atlatırız. Mevsimler değişti. Son yılların en kurak günlerini yaşıyoruz. Şu gün olmasına rağmen kar düşmedi, dışarısı hala Mart Nisan ayı gibi her taraf güllük gülistanlık’’ diye konuştu.