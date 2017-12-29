Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115097
ALTIN
158.635
DOLAR
3.7901
STERLİN
5.1193
EURO
4.5435

Susam yeniden aday

YOZGAT Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Hasan Susam, Şubat ayında yapılacak seçimlerde yeniden adaylığını ilan etti.

Susam yeniden aday

YOZGAT Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Hasan Susam, Şubat ayında yapılacak seçimlerde yeniden adaylığını ilan etti.

29 Aralık 2017 Cuma 07:00
120 Okunma
Susam yeniden aday

Berberler Odası Başkanı Hasan Susam, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye devam edeceklerini ve bugüne kadar ayrıştırıcı yönetim tarzından uzak durduklarını ifade etti.
Şubat’ta yapılacak oda seçimlerinde yeniden başkanlığa talip olduğunu duyuran Susam, meslektaşlarının sorunlarını çözüme kavuşturmak adına yine var gücüyle çalışacağını da bildirdi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Taşeron işçilere kadro
Taşeron işçilere kadro
BELGESi OLMAYANA BiLET YOK!
BELGESi OLMAYANA BiLET YOK!
Kaçak kazıya geçit yok
Kaçak kazıya geçit yok
Umut ve beklentiyle
Umut ve beklentiyle
İŞİNİZİ İYİ YAPIN!
İŞİNİZİ İYİ YAPIN!
Sorgun Voleybolda rakipsiz
Sorgun Voleybolda rakipsiz

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim