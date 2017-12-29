Susam yeniden aday

Berberler Odası Başkanı Hasan Susam, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye devam edeceklerini ve bugüne kadar ayrıştırıcı yönetim tarzından uzak durduklarını ifade etti.

Şubat’ta yapılacak oda seçimlerinde yeniden başkanlığa talip olduğunu duyuran Susam, meslektaşlarının sorunlarını çözüme kavuşturmak adına yine var gücüyle çalışacağını da bildirdi.