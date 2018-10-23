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Süs bitkileri kursu

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Yerköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 'Çiçekleri Gösterişli İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği' mesleki eğitim kursu açılacak.

Süs bitkileri kursu

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Yerköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 'Çiçekleri Gösterişli İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği' mesleki eğitim kursu açılacak.

23 Ekim 2018 Salı 07:00
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Süs bitkileri kursu

 Yozgat genelinde Halk Eğitim Merkezi müdürlükleri ile çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Yerköy'de 25 kişilik 'Çiçekleri Gösterişli İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği' kursu açılacağını dile getirdi. İl müdürlüğünde görevli iş ve meslek danışmanları tarafından Yerköy Halk Eğitim Merkezinde kursiyer adaylara verilecek eğitimin 24 Ekim Çarşamba günü başlayacağını hatırlatan Yıldız, kursun 27 Kasım Salı günü sona ereceğini ve eğitim sonunda kursiyerlerin sertifika alacağını söyledi. Yıldız ayrıca, İŞKUR'un kadın istihdamına yaptığı katkılardan da bahsederek,"Yürürlüğe giren destekler ve teşvikler kapsamında 'İş'te Anne Projesi' ile istihdam garantili mesleki eğitim kurslarımızdan veya işbaşı eğitim programlarımızdan yararlanan annelerimize günlük 70 TL ödenecek. Bunlara ek olarak sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen en az yüzde 50 istihdam garantili mesleki eğitim kurslarından ve imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarından yararlanan annelerimiz, 2-5 yaş arasındaki kreşe/gündüz bakımevine devam eden çocuğu için de 400 TL bakım desteği alabilecekler" dedi.

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