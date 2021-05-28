SÜRÜLERiNE KAVUŞTULAR

Yozgat Valiliği öncülüğünde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Ziraat Bankası ile imzalanan protokol ile geçtiğimiz yıl Ekim ayında uygulamaya konulan ‘Bozok Yaylasında yaşamak için bir sürü nedenim var ‘ adlı projeden yararlanan besiciler, sürülerini teslim almaya devam ediyor.

Proje kapsamında Yozgat il genelinde hayvan 52 işletmenin hayvan alımı onaylandı. Besiciler proje kapsamında Ziraat Bankası’ndan düşük faizli kredi kullandı. Projeden yararlanan besicilerden, Sorgun ilçesinin Dişli Köyünden Osman İncekara, Sarıhacılı Köyünden Selim Solmaz, Temrezli Köyünden Nuri Aydın hayvanlarını temin etti. Projenin sürdürülebilir olması anlamında Yozgat’ın hayvancılığına önemli katkıları olacağının altı çizildi. Proje ile ilde hem küçükbaş hayvan varlığının artırılacağı hem de hayvansal üretim artışına paralel olarak ekonomik anlamda ciddi bir canlanma sağlanacağı kaydedildi. Hayvan varlığında görülecek artışın yem bitkisi ekilişlerine de yansıyacağı, daha da önemlisi küçükbaş hayvanların temin edileceği işletmelerde yer alan ihtiyaç fazlası dişi hayvanların da bu proje ile kesime gitmesinin engelleneceğinin altı çizildi. Yozgat tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, üreticilerin projeyi etaplar halinde düşünmeleri gerektiğini, birinci etap koyun tesliminin yapıldığını, bu projeden faydalanmak isteyen üreticilerin yılsonuna kadar başvurularını İl ve İlçe Müdürlüklerine yapabileceklerini bildirdi. Özkaya, Yozgat’ın önemli bir tarım şehri olarak 42 bin 227 kayıtlı çiftçisiyle 21 bin hayvancılık işletmesiyle 6 milyon 231 bin 144 dekarlık alanıyla çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu hatırlattı. Özkaya, bu potansiyeli ayağa kaldırmak adına İl ve İlçe Müdürlükleri ile büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Özkaya, bir taraftan koyun sayısını artırırken, yetiştiriciliğin daha kazançlı, daha verimli hale gelmesi için yem bitkileri ekilişlerine de çok büyük önem verdiklerini anlattı. Özkaya, yüzde 25 çiftçi katkılı yüzde 75 hibe destekli yonca, Macar fiğ tohumları dağıttıklarını, yem bitkilerinde 170 bin dekar olan ekilişin 200 bin dekara çıkarmanın hedefleri arasın da olduğunu sözlerine ekledi.