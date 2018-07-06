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Sürücülere özel hizmet

YOZGAT’ta trafik polisleri olası kazaların önüne geçmek can ve mal kaybını önlemek için gece gündüz demeden mesai yapıyor.

Sürücülere özel hizmet

YOZGAT’ta trafik polisleri olası kazaların önüne geçmek can ve mal kaybını önlemek için gece gündüz demeden mesai yapıyor.

06 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Sürücülere özel hizmet

Kontrollerde sadece ehliyet ruhsat sorgusu yapılmıyor uykusuz ve yorgun sürücülere çay ikram ediliyor gerekirse bölge trafik denetleme istasyon amirliğinde yatakhanelerde dinlendiriliyor. Yozgat Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Ekipleri, Yozgat’ın Yerköy mevkiinde uykusuz ve yorgun sürücülere yönelik bir uygulama başlattı. Yaşanacak muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla yol üzerinde yapılan kontrollerde vatandaşlar bilgilendirilerek dinlenmeleri ve ihtiyaçlarını görebilecekleri yerin olduğu söyleniyor. Uykusuz ve yorgun sürücüler, polis tarafından direk uyarılarak dinlenmeleri sağlanıyor. Dinlenme odalarında uykularını alan sürücülere polis ekipleri tarafından çay ikram ediliyor, dileyen duş alıp kahvaltı yaptıktan sonra yollarına dinç bir şekilde devam etmeleri sağlanıyor. Yerköy Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde dinlenme imkanı bulan sürücü Aras Salman, ilk defa böyle bir uygulama gördüğünü ve memnun kaldığını dile getirerek, “Çok mutlu olduk. Tam ihtiyacımız vardı. Burada çayımızı içtik, birkaç saatte olsa uyuyarak dinlendik. Ellimizi yüzümüzü yıkadık yolumuza devam edeceğiz” dedi.

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