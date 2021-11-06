Sürücülere kış uyarısı

Salman yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Soğuk, sisli, yağmurlu ve karlı havalarda araç kullanımı her zamankinden daha riskli olduğundan araçların da buna göre hazırlanması gerekiyor’’ dedi. Araçların aküsünün kontrol edilmesini isteyen Salman, ‘’Kışlık araç bakımının temel noktalarından biri de araçların akü bakımlarıdır. Kış aylarında hava sıcaklıklarındaki düşüşler nedeniyle akü üzerinde olumsuz etki yaratabiliyor. Akü voltajını ölçtürün zayıfsa değiştirin veya bakımını yaptırın Soğuk karlı bir günde aracınız çalışmayarak size kötü bir sürpriz yapabilir. Özellikle LPG’li araçlarda motorun sabahları çalışması zorlaşacağından akü kontrol edilmelidir’’ uyarısında bulundu. Antifiriz kullanılmasının önemine değinen Salman, ‘’Antifriz motor soğutma sıvısıdır. Ve aynı zamanda Kışın soğukta motorun donmasını önler aracınızda antifriz olmalıdır.Motorun sağlıklı çalışabilmesi için soğutma suyuna antifriz konulmalı. Antifriz miktarının azalmaması için her zaman için özel sıvılar kullanılmalı. Araçlara özel sıvılar yerine su kullanmak, sudan kaynaklı kireçlenmelere, kireçlenmeler de su kaçaklarına ve hararet problemine yol açar. Kışa girerken özellikle dikkat edilmesi gereken yer motor soğutma suyunun antifriz miktarı. Motordaki su miktarı doğru ayarlanmazsa motor suyu donar ve motor bloğuna zarar verir’’ ifadelerini kullandı. Salman, seyir güvenliği için silecek lastikleri ve silecek suyunun da gözden geçirilmesi gerektiğini, silecek suyunun mutlaka donmayan cinsten seçmesi gerektiğinin altını çizdi. Salman, ‘’Ve sürüş güvenliğinin bozulmaması için mutlaka kışlık lastiklerimizi de taktırmalıyız ki aracımız karlı ve soğuk havalarda yola daha iyi tutunabilsin. Kış seyahatlerinde aracın lastik çapına uygun zincir bulundurulmalı. Mevsim şartlarının ağır olduğu ilimizde arabada bir buz kazıyıcının bulunması gerekir. Tüm halkımıza rahat bir kış sezonu geçirmesi dileğiyle sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir ömür dileklerimi sunuyorum’’ diye konuştu.