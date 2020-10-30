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Sürücülere eğitim

AYDINCIK İlçesinde, taşımalı eğitimde çalışan servis araçlarının şoförlerine yönelik eğitim toplantısı düzenlendi.

30 Ekim 2020 Cuma 00:08
Sürücülere eğitim

Aydıncık İlçe Emniyet Amirliği, Çekerek İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Taşımalı Okul Müdürleri ile iş birliği yapılarak, taşımalı eğitimin sorunsuz devam ettirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. İlçede Öğrenci taşıma uygulaması kapsamında, Okul Servis araçları sürücülerine okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, gösterecekleri davranışlar konusunda Aydıncık 75. Yıl Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü toplantı salonunda, Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulunca hazırlanan ‘Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde’ yer alan tedbirler alınarak, bilgilendirme yapıldı. ÇEKEREK ilçesinde de, okulların açılmasıyla birlikte taşımalı yoluyla eğitime devam eden öğrenci şoförlerine Trafik Eğitimi verildi. İlçe Trafik Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekiplerince araçlarda uyulması gereken kurallar hakkında slayt gösterisi ve Covid -19 kapsamında alınacak tedbirler hakkında bilgi verildi. 

Anahtar Kelimeler:
Sürücülere Eğitim
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