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Sürücüler dikkat!

Karayolları Genel Müdürlüğü, Yozgat’ta yol yapım çalışmalarının devam ettiği kesimlerde sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

04 Kasım 2020 Çarşamba 00:44
Sürücüler dikkat!

YOZGAT bölgesinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği kesimlerde sürücülerin dikkatli olmaları, trafik kuralları ve işaretlerine uymaları konusunda uyarıda bulunuldu. Karayolları Genel Müdürlüğü, Yerköy-Yozgat yolunun 27-32’inci kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşımın bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştirildiğini hatırlattı. Yozgat şehir geçişi yolunun 39-45’inci kilometrelerinde ise tretuvar ve refüj çalışmalarının yapıldığı bildirildi. Bu nedenle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde kontrollü sürdürüldüğü kaydedildi. Sürücülerin buralarda trafik işaretlerin ve kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları istendi. Yerköy, Yozgat, Sorgun arasındaki toplam 61 kilometre uzunluğundaki yolun bölünmüş BSK standardında olduğu bildirildi. Geçtiğimiz yılsonu itibariyle 56 kilometrelik kesimi bölünmüş yol BSK’lı olarak tamamlandığı, ana iş için 14 kilometre aşınma eksiğinin kaldığı bildirildi. Ana iş için yüklenici firmanın tasfiye talebinde bulunduğuna vurgu yapılarak, ilgili bakanlıklarca incelemenin devam ettiği de ifade edildi. İkmal işinde ise yüzde 120 keşif artışı doğrultusunda eksik kalan parke, bordür ve benzeri imalatların tamamlanmasının hedeflendiği, çalışmaların devam ettiğinin altı çizildi.

Anahtar Kelimeler:
Sürücüler Dikkat!
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